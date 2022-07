De software moet een belangrijke rol spelen in de vergroening van de vloot, door een zo optimaal mogelijk laad- en rijsysteem te faciliteren.

De Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij De Lijn kondigt aan een geïntegreerd stelplaats- en laadmanagementsysteem ter waarde van 11,16 miljoen euro te hebben aangeschaft.

Tegen 2035 wil De Lijn volledig emissievrij openbaar vervoer aanbieden. Daardoor moeten 2.100 bussen en ruim 50 stelplaatsen vergroend worden. De software van het Duitse 'PSI eBus for De Lijn' moet de stap naar de groene vloot optimaliseren door te maken dat de bussen naar hun correcte positie worden geleid om daags nadien ook op het juiste moment en voldoende opgeladen te kunnen uitrijden.

'Met 'PSI eBus for De Lijn' halen we een leverancier in huis die kan bogen op ruime ervaring bij andere West-Europese openbaarvervoersbedrijven', klinkt het bij Ann Schoubs, directeur-generaal van De Lijn. 'Met dit systeem willen we ook in de toekomst streven naar nog betere dienstverlening. Die begint voor een e-bus 's morgens, wanneer de bus precies op tijd en met de juiste batterijlading kan vertrekken.'

