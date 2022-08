In de achtertuin van het grootste Amazondepot ter wereld vrezen bewoners voor hun leven. De luchtvervuiling in California, waar vier op de tien Amerikaanse pakjes passeren, is zodanig hoog, dat het niet meer veilig is om in te ademen. Bouwplannen voor nieuwe depots strooien zout in die wonde. 'De meest kwetsbare mensen zullen het meeste impact ondervinden.'

Landbouwer Randy Beckerage staat voor zijn poort in Inland Empire, een gemeenschap ten oosten van Los Angeles, als hij bedrukt de bouwwerf verderop aanwijst. Een weide waar ooit koeien graasden, verandert binnenkort in een distributiecentrum voor Amazon. Met een oppervlakte van maar liefst 380.000 vierkante meter en een hoogte van vijf verdiepingen wordt dit wereldwijd het grootste depot van de e-commercegigant.

Werkgeversorganisaties, lokale vakbonden en ambtenaren benadrukken hoezeer dat soort sites banen en economische welvaart met zich meebrengen. Critici zoals Beckerage verzetten zich tegen de grote hoeveelheid warenhuizen, en het verkeer en de luchtvervuiling die ze met zich meebrengen.

'Geen idee hoe je zo'n pletwals moet tegenhouden', zucht Beckerage. Hij heeft campagne gevoerd tegen de bouw van het depot. In de plaats van een warenhuis, had hij liever een klimaatvriendelijk landbouwareaal opgetrokken op het perceel. 'Dit is eersteklas landbouwgrond. We kunnen dit perceel niet zomaar verharden. Het is onze morele plicht om het te behouden.'

Amazon wenste niet te reageren. In een rapport uit 2021 benadrukt het bedrijf dat het dankzij het warenhuis 40.000 banen naar de regio brengt.

Vier op de tien pakjes in je achtertuin

Van alle consumptiegoederen die in de Verenigde Staten verdeeld worden, passeert 40 procent doorheen de regio. In de havens van Long Beach en Los Angeles meren de producten aan, waarna ze verder reizen naar de depots via de snelweg of de spoorwegen. Van daaruit worden ze doorheen het hele land verdeeld.

Nu e-commerce een enorme groei kent, stijgt ook het aantal warenhuizen. Tot 2012 had Amazon geen enkel depot in Inland Empire. Nu heeft het tientallen gebouwen in de regio in handen. Dat blijkt uit data verzameld door de ngo Consumer Reports. Amazon staat bovendien niet alleen. Ook Walmart, Target en Costco - grote bedrijven die ook aan e-commerce doen - regelen van daaruit hun logistiek.

Robots in een warenhuis van Amazon. © Victor De Jesus/UNP

Milieu-onderzoekers hebben meer dan vierduizend warenhuizen in de regio's Inland Empire counties of San Bernandino en Riverside County geteld. Hierdoor slikt het zuiden van California dagelijks ruim een miljoen vrachtwagenritten, blijkt uit data van consultant Radical Research en Susan Philips, een professor milieu-analyse aan Pitzer college.

Daveren op zijn grondvesten

De Amerikaanse Longvereniging rekent San Bernandino en Riverside County als de twee meest verontreinigde regio's in het land op het vlak van ozonvervuilving. Veel bewoners vrezen dat nog meer vrachtverkeer in hun regio toelaten zware gevolgen kan hebben.

'Door de vele vrachtwagens die passeren davert mijn huis op zijn grondvesten', getuigt Nora García. 'Mijn eigen gezondheid is momenteel in gevaar.' García is gemeenteraadslid in de stad Pomona. Het stadsbestuur heeft het aantal depots dat binnen de stadsgrenzen gebouwd wordt een halt toegeroepen.

De werf waar het grootste Amazondepot terechtkomt, in de buurt van waar landbouwer Randy Beckerage woont, zal dagelijks 3.520 vrachtwagens over de vloer krijgen. Dat blijkt uit een document dat het bedrijf moest voorzien als deel van het milieurapport van de plannen.

'Uit balans'

Activisten wijzen op de hoeveelheid disputen over het groeiende aantal distributiecentra in de regio. "Leden van onze gemeenschap staan dagelijks met ons in contact omdat ze schrik hebben dat bedrijven een nieuwe bouwaanvraag willen indienen", vertelt Ana Gonzalez. Zij is uitvoerend directeur van het Center for Community Action and Environmental Justice oftewel CCAEJ, een organisatie die niet akkoord gaat met de bouw van de depots. 'Onze gemeenschap geraakt stilaan volledig uit balans.'

Organisaties die de komst van nieuwe depots toejuichen in Inland Empire, benadrukken hoezeer de werkgelegenheid bijdraagt tot het algemeen welzijn. 'De twee visies zouden naast elkaar moeten kunnen leven', zegt Paul Granillo. Hij staat aan het hoofd van de Inland Empire Economic Partnership, een werkgeversorganisatie met talrijke logistieke bedrijven onder zijn vleugels.

Als gemeenschappen bestemmingsplannen willen veranderen, zegt Granillo, dan kunnen ze dat in principe doen. Ook benadrukt hij dat de bouwprojecten geruggesteund worden door lokale actoren, zoals vakbonden die de extra banen in de bouwsector toejuichen.

Als CEO van Pacific Mountain Logistics beheert BJ Patterson een van de depots in San Bernardino. "Als beheerder doen we er alles aan om een goede buur en een goede rentmeester te zijn." Patterson geeft echter toe dat gemeenschappen terecht op hun hoede zijn voor bouwprojecten in de directe omgeving van hun woonplaats en scholen.

Hij voegde er echter aan toe dat gemeenschappen terecht op hun hoede zijn voor ontwikkelingen die te dicht bij huizen en scholen zijn.

Lagere school geviseerd

De ngo CCAEJ treedt op als waakhond bij bouwaanvragen in negen gemeenten in Inland Empire. Een van de tactieken die het hanteert, is om te proberen de plannen te vertragen en om veranderingen af te dwingen die meer in lijn zijn met de wensen van de buurt en een minder grote impact hebben op de leefomgeving.

Hoewel er al een tiental pogingen zijn geweest, is de ngo er nog nooit in geslaagd om een bouwproject volledig af te houden. Wel heeft het al een aantal ecologische maatregelen afgedwongen, zoals de eis om bomen te planten rondom zo'n pakhuis.

In juli kwamen inwoners van de gemeente Bloomington in San Bernardino samen. Ze hoopten dat de overheid tussenbeide zouden kunnen komen in een recent aangekondigde bouwovereenkomst. Uit de deal blijkt namelijk dat de regio een terrein met een lagere school wou verkopen om een distributiecentrum uit te breiden. In het bouwplan, zoals het er nu ligt, zou de school verhuizen naar enkele straten verderop. Voor die verhuis zou de schooldirectie 45 miljoen dollar krijgen.

De school in kwestie is al omringd door depots. De directie van de school vreest dat de luchtvervuiling rondom de school zodanig zou toenemen, dat het binnen de dertig jaar te giftig zou zijn voor kinderen om er te vertoeven.

Ambtenaar Kareem Gongora zegt dat dit bouwplan niet het enige is: alleen al in de regio San Bernardino zijn er tientallen bouwprojecten in de pijplijn. 'Het is onbegonnen werk je daartegen te verzetten', zegt hij. De overheid plant in de toekomst enkel elektrische vrachtwagens toe te laten en de infrastructuur te moderniseren. "Dat kan de impact van de bouwplannen verzachten", sust Gongora. "Maar nog altijd zullen de meest kwetsbare mensen het meeste impact ondervinden."

Tijd voor een ban op depots?

De laatste jaren hebben een tiental steden in de regio een moratorium afgekondigd op bouwplannen voor distributiecentra. Zo ook in Jurupa Valley, een stad in Inland Empire waar al 139 depots gebouwd zijn. Momenteel bereidt de stad een verordening voor dat nieuwe 'vrachtwagenintensieve' bouwplannen uit de regio bant.

In de gehele staat California is sinds juli een wet van kracht die eigenaars van grote depots ertoe verplicht om 305 meter afstand te houden tussen het distributiecentrum en de omliggende huizen, scholen, kinderdagverblijven, ziekenhuizen en andere plaatsen waar mensen die kwetsbaar zijn voor luchtvervuiling komen. Op dit moment liggen 640 scholen in de staat binnen een afstand van 600 meter van een depot, blijkt uit een rapport van de milieugroepering Earth Justice uit 2021.

Maar Acquanetta Warren, de burgemeester van de stad Fontana, vindt het geen goed idee om depots te bannen. 'In mijn stad kan je nog steeds leven, spelen en werken', citeert ze een rapport waaruit blijkt dat de luchtkwaliteit in Fontana niet afneemt maar juist beter wordt. 'Mensen hebben nu eenmaal een baan nodig en willen nu eenmaal spullen in huis. Daar kunnen milieuactivisten niet tussenkomen.'

Randy Beckerage zegt dat landbouwareaal verharden een gemiste kans is om de gezondheid van omwonenden te verbeteren en een meer groene infrastructuur te bouwen. De landbouwer hoopt dat zijn stad achter recente plannen om landbouw voorrang te geven op warenhuizen zal staan. 'Want als we dit perceel werkelijk laten verloren gaan, hebben we een grote kans laten liggen.'

Dit artikel is eerder verschenen bij IPS-partner Thomson Reuters News Foundation

