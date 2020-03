De Nederlandse Nationale AI-cursus is binnenkort ook beschikbaar in een versie voor Vlaamse gebruikers. Deze is volledig aangepast voor het Vlaamse publiek: professoren verbonden aan Vlaamse universiteiten geven duiding en er wordt gebruik gemaakt van lokale voorbeelden.

De Vlaamse AI-cursus is een initiatief van de Nederlandse Nationale AI-cursus in samenwerking met Samsung. Het gaat om een achttal gratis online lessen die in totaal zo'n zes uur in beslagnemen. Wie de cursus heeft doorlopen, ontvangt een certificaat.

Onderwerpen die in de lessen aan bod komen, zijn onder meer: Machine learning, Deep Learning, zoekmachines, AI in het dagelijks leven, en de regelgeving rond kunstmatige intelligentie.

'De huidige periode brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor de bedrijfswereld, het gezinsleven en schoolgaande kinderen. Het is ook een uitgelezen moment om die extra tijd nuttig te gebruiken en met AI een future proof skill aan te leren', zegt Menno van den Berg, President van Samsung Benelux en een van de facilitators van de AI-cursus.

De Vlaamse AI-cursus zou nog voor de zomer online moeten gaan. Wie op de hoogte wil worden gehouden van de lancering, kan zich daarvoor aanmelden via deze webpagina. In afwachting van de Vlaamse versie kan er uiteraard al eens een kijkje worden genomen op de site van de Nederlandse Nationale AI-cursus.

