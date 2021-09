Sociale media Twitter en WhatsApp werken beide aan nieuwe functies die de privacy en gemoedsrust van hun gebruikers wat moeten herstellen.

Twitter test momenteel een nieuwe privacytool die erin bestaat dat je volgers kunt verwijderen zonder hen te blokkeren. Je vindt die op je profielpagina als 'Remove follower' in het menu'tje naast de volger in kwestie. De functie maakt dat je tweets niet meer automatisch in hun tijdlijn terecht komen. Dat moet wat afstand creëren zonder iemand volledig te blokkeren. In dat geval kunnen ze jouw tweets niet meer zien, en je geen berichten meer sturen.

WhatsApp werkt dan weer aan een systeem waarbij je meer controle krijgt over wie je status op de app kan zien. De 'Last Seen' status meldt je contacten wanneer je voor het laatst actief was op de app. In principe kan iedereen dus zien dat je tot drie uur 's nachts nog aan het scrollen of chatten was. De opties over wie dat weet waren tot nu beperkt tot 'iedereen', 'niemand' en 'mijn contacten'. Volgens WABetaInfo zou dat echter veranderen naar 'Mijn contacten behalve...', waarbij je de misschien wat overijverige vrienden kunt ingeven.

Beide zijn in principe een soort van 'soft block'. Daarmee creëer je afstand met mensen, maar dan op een manier die hen hopelijk niet schoffeert. Een en ander laat toe om bijvoorbeeld de relaties te behouden met mensen wiens dagelijkse gedachten je niet wil zien, maar die je niet wil blokkeren omdat dat tot opmerkingen zal leiden op het volgende familiefeest.

Twitter test momenteel een nieuwe privacytool die erin bestaat dat je volgers kunt verwijderen zonder hen te blokkeren. Je vindt die op je profielpagina als 'Remove follower' in het menu'tje naast de volger in kwestie. De functie maakt dat je tweets niet meer automatisch in hun tijdlijn terecht komen. Dat moet wat afstand creëren zonder iemand volledig te blokkeren. In dat geval kunnen ze jouw tweets niet meer zien, en je geen berichten meer sturen.WhatsApp werkt dan weer aan een systeem waarbij je meer controle krijgt over wie je status op de app kan zien. De 'Last Seen' status meldt je contacten wanneer je voor het laatst actief was op de app. In principe kan iedereen dus zien dat je tot drie uur 's nachts nog aan het scrollen of chatten was. De opties over wie dat weet waren tot nu beperkt tot 'iedereen', 'niemand' en 'mijn contacten'. Volgens WABetaInfo zou dat echter veranderen naar 'Mijn contacten behalve...', waarbij je de misschien wat overijverige vrienden kunt ingeven.Beide zijn in principe een soort van 'soft block'. Daarmee creëer je afstand met mensen, maar dan op een manier die hen hopelijk niet schoffeert. Een en ander laat toe om bijvoorbeeld de relaties te behouden met mensen wiens dagelijkse gedachten je niet wil zien, maar die je niet wil blokkeren omdat dat tot opmerkingen zal leiden op het volgende familiefeest.