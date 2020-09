De mobiele telefoon is nu over de generaties heen het populairste toestel. Dat moet blijken uit een studie van Deloitte.

De coronacrisis heeft een nieuw soort digitaal consument voortgebracht. Dat schrijft de consultant naar aanleiding van zijn Digital Consumer Trends 2020, een studie van Deloitte bij 35.150 respondenten wereldwijd, waaronder 2.000 in België. Die consument prefereert zijn of haar smartphone, zelfs als ie thuis zit met al die andere toestellen.

Mensen gebruikten voor de lockdown hun smartphone al vooral voor media en ontspanning, maar gaan er nu ook de voorkeur aan geven om sociale media of bijvoorbeeld bankzaken te checken. Opvallend is dat die verschuiving naar mobiel nu voor alle generaties gebeurt. Jongere generaties waren al langer verknocht aan hun smartphone, maar ook 65-plussers schuiven nu in die richting op.

Tweeënvijftig procent van de Belgische respondenten is ervan overtuigd dat ze hun smartphone een pak meer hebben gebruikt tijdens de lockdown. "Gewoonten en percepties zijn gewijzigd", zegt Vincent Fosty, Technology, Media and Telecommunications Industry Leader bij Deloitte België. "We weten nog niet of de tendensen die aan het licht zijn gekomen of werden versneld door de crisis, zullen blijven, maar ze zullen waarschijnlijk jarenlang het gedrag van de consument beïnvloeden."

Thuiswerk

Zoals uit nog wel meer studies blijkt, is door de lockdown thuiswerk stevig gegroeid. Ongeveer de helft van de Belgische respondenten die vóór covid-19 op kantoor werkten, hebben tijdens de lockdown hoofdzakelijk van thuis uit gewerkt. Vijfenveertig procent van hen stelde dat dat makkelijker was dan werken op kantoor; 30% vond het net moeilijker. Iets meer dan drie op tien mensen die van thuis uit werken vonden dat ze meer uren klopten.

Ook opvallend: 11% procent van de thuiswerkers meldde frequente problemen met de internetverbinding, wat leidde tot videogesprekken die uitvielen bij zeven procent van de respondenten.

Privacy

Nu mensen meer gebruik maken van online services lijkt het er op dat ze ook meer kennis krijgen over dataprivacy. "Het type van data beïnvloedt de bereidheid van mensen om informatie te delen. We stelden vast dat bijna zes op tien mensen de toegang tot enkele van hun gegevens willen beperken, maar ze weten niet hoe dat moet gebeuren", zegt Fosty. Het gaat dan vooral om het beperken van toegang die apps krijgen tot foto's of contactpersonen, en het verwijderen van de browsergeschiedenis. Zo'n 6% van de respondenten is uit privacyoverwegingen ook permanent gestopt met het gebruiken van een socialmediaplatform, 5% deed dat tijdelijk.

Nog een opvallend punt uit de studie: zo'n derde van de Belgen gelooft dat er gezondheidsrisico's zijn aan het gebruik van 5G. In België is slechts 40% van de respondenten er bovendien van overtuigd dat 5G hen een betere mobiele connectiviteit zal verschaffen.

De coronacrisis heeft een nieuw soort digitaal consument voortgebracht. Dat schrijft de consultant naar aanleiding van zijn Digital Consumer Trends 2020, een studie van Deloitte bij 35.150 respondenten wereldwijd, waaronder 2.000 in België. Die consument prefereert zijn of haar smartphone, zelfs als ie thuis zit met al die andere toestellen. Mensen gebruikten voor de lockdown hun smartphone al vooral voor media en ontspanning, maar gaan er nu ook de voorkeur aan geven om sociale media of bijvoorbeeld bankzaken te checken. Opvallend is dat die verschuiving naar mobiel nu voor alle generaties gebeurt. Jongere generaties waren al langer verknocht aan hun smartphone, maar ook 65-plussers schuiven nu in die richting op. Tweeënvijftig procent van de Belgische respondenten is ervan overtuigd dat ze hun smartphone een pak meer hebben gebruikt tijdens de lockdown. "Gewoonten en percepties zijn gewijzigd", zegt Vincent Fosty, Technology, Media and Telecommunications Industry Leader bij Deloitte België. "We weten nog niet of de tendensen die aan het licht zijn gekomen of werden versneld door de crisis, zullen blijven, maar ze zullen waarschijnlijk jarenlang het gedrag van de consument beïnvloeden." Zoals uit nog wel meer studies blijkt, is door de lockdown thuiswerk stevig gegroeid. Ongeveer de helft van de Belgische respondenten die vóór covid-19 op kantoor werkten, hebben tijdens de lockdown hoofdzakelijk van thuis uit gewerkt. Vijfenveertig procent van hen stelde dat dat makkelijker was dan werken op kantoor; 30% vond het net moeilijker. Iets meer dan drie op tien mensen die van thuis uit werken vonden dat ze meer uren klopten.Ook opvallend: 11% procent van de thuiswerkers meldde frequente problemen met de internetverbinding, wat leidde tot videogesprekken die uitvielen bij zeven procent van de respondenten.Nu mensen meer gebruik maken van online services lijkt het er op dat ze ook meer kennis krijgen over dataprivacy. "Het type van data beïnvloedt de bereidheid van mensen om informatie te delen. We stelden vast dat bijna zes op tien mensen de toegang tot enkele van hun gegevens willen beperken, maar ze weten niet hoe dat moet gebeuren", zegt Fosty. Het gaat dan vooral om het beperken van toegang die apps krijgen tot foto's of contactpersonen, en het verwijderen van de browsergeschiedenis. Zo'n 6% van de respondenten is uit privacyoverwegingen ook permanent gestopt met het gebruiken van een socialmediaplatform, 5% deed dat tijdelijk. Nog een opvallend punt uit de studie: zo'n derde van de Belgen gelooft dat er gezondheidsrisico's zijn aan het gebruik van 5G. In België is slechts 40% van de respondenten er bovendien van overtuigd dat 5G hen een betere mobiele connectiviteit zal verschaffen.