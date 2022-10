Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker schakelt een versnelling hoger in de strijd tegen phishing. Ze eist dat alle banken de klok rond bereikbaar zijn om betaalapps te blokkeren en wil dat desnoods via wetgeving mogelijk maken.

Phishing, online fraude die erop uit is om betaalgegevens te stelen en te misbruiken, eist elke dag meer slachtoffers. De wijze waarop de criminelen te werk gaan wordt ook almaar meedogenlozer. Consumenten worden bijvoorbeeld gebeld door hun zogenaamde bankkantoor en trappen, doordat het telefoontje van het nummer van het kantoor zelf komt, sneller in de val.

'Niet langer tolereren'

De timing van dit soort acties is trouwens geen toeval: phishing vindt opvallend vaak plaats na de kantooruren of in het weekend, wanneer banken niet bereikbaar zijn om de apps van hun consumenten te blokkeren. Daardoor zien slachtoffers soms zelfs letterlijk de euro's van hun rekening verdwijnen, zonder dat ze er iets aan kunnen doen.

Van dat laatste heeft staatsecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker stilaan genoeg. Ze drong er de laatste maanden bij alle banken stevig op aan dat ze hun service zouden verbeteren. Veel banken zijn daardoor intussen continu bereikbaar om rekeningen en apps te laten bevriezen. De Bleeker betreurt echter dat er nog steeds enkele banken zijn die geen 24/7 klantendienst hebben. De staatssecretaris zal dat niet langer tolereren, vertelde ze maandag aan de Inspecteur op Radio 2. Als binnenkort zou blijken dat een aantal banken hardleers blijft, zal De Bleeker in wetgeving voorzien om de 24/7 bereikbaarheid af te dwingen.

'Traag bankieren'

De staatssecretaris dringt daarnaast ook aan op preventieve maatregelen. Ze stelt voor dat banken aan consumenten een universeel gebruikersprofiel aanbieden om 'traag te bankieren'. Wie normaal geen grote overschrijvingen doet, moet sterkere betaallimieten kunnen instellen zodat phishers geen grote bedragen meer kunnen stelen.

Om dat systeem sluitend te maken zouden de limieten alleen via een bankkantoor of -automaat verhoogd kunnen worden. Dat zal phishing niet onmogelijk maken, maar volgens De Bleeker kunnen op die manier heel wat menselijke drama's waarbij onverlaten tien- of honderdduizenden euro's stelen, vermeden worden. Het zou phishing ook minder lucratief maken.

Phishing, online fraude die erop uit is om betaalgegevens te stelen en te misbruiken, eist elke dag meer slachtoffers. De wijze waarop de criminelen te werk gaan wordt ook almaar meedogenlozer. Consumenten worden bijvoorbeeld gebeld door hun zogenaamde bankkantoor en trappen, doordat het telefoontje van het nummer van het kantoor zelf komt, sneller in de val.De timing van dit soort acties is trouwens geen toeval: phishing vindt opvallend vaak plaats na de kantooruren of in het weekend, wanneer banken niet bereikbaar zijn om de apps van hun consumenten te blokkeren. Daardoor zien slachtoffers soms zelfs letterlijk de euro's van hun rekening verdwijnen, zonder dat ze er iets aan kunnen doen.Van dat laatste heeft staatsecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker stilaan genoeg. Ze drong er de laatste maanden bij alle banken stevig op aan dat ze hun service zouden verbeteren. Veel banken zijn daardoor intussen continu bereikbaar om rekeningen en apps te laten bevriezen. De Bleeker betreurt echter dat er nog steeds enkele banken zijn die geen 24/7 klantendienst hebben. De staatssecretaris zal dat niet langer tolereren, vertelde ze maandag aan de Inspecteur op Radio 2. Als binnenkort zou blijken dat een aantal banken hardleers blijft, zal De Bleeker in wetgeving voorzien om de 24/7 bereikbaarheid af te dwingen.De staatssecretaris dringt daarnaast ook aan op preventieve maatregelen. Ze stelt voor dat banken aan consumenten een universeel gebruikersprofiel aanbieden om 'traag te bankieren'. Wie normaal geen grote overschrijvingen doet, moet sterkere betaallimieten kunnen instellen zodat phishers geen grote bedragen meer kunnen stelen.Om dat systeem sluitend te maken zouden de limieten alleen via een bankkantoor of -automaat verhoogd kunnen worden. Dat zal phishing niet onmogelijk maken, maar volgens De Bleeker kunnen op die manier heel wat menselijke drama's waarbij onverlaten tien- of honderdduizenden euro's stelen, vermeden worden. Het zou phishing ook minder lucratief maken.