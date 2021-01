De federale regering maakt 6 miljoen euro vrij om de digitale kloof bij kansarmen en schoolgaande kinderen te helpen dichten. Dat is vandaag afgeklopt op de ministerraad, op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen).

In België is nog steeds 10% van de huishoudens digitaal niet aangesloten. 30% van de gezinnen met een laag inkomen beschikt bovendien thuis niet over een internetverbinding. Die grote kloof werd extra zichtbaar door het vele telewerk en afstandsonderwijs door corona. Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarme gezinnen, dreigen daardoor achterop te geraken.

Belgische telecomoperatoren dragen bij

Minister van Telecom Petra De Sutter maakt nu 6 miljoen euro vrij om die digitale kloof te helpen dichten. Ze rekent daarvoor op steun van de Belgische telecomoperatoren: die zullen projecten kunnen indienen die maximaal 2 miljoen euro steun ontvangen, op voorwaarde dat ze zelf instaan voor minstens de helft van de kosten. De 6 miljoen euro zal zo projecten ter waarde van zeker 12 miljoen euro opleveren, klinkt het.

Het geld maakt deel uit van het pakket maatregelen van de taskforce kwetsbare groepen, die onder leiding staat van PS-minister Karine Lalieux. Voor het hele pakket is 75 miljoen euro vrijgemaakt.

In België is nog steeds 10% van de huishoudens digitaal niet aangesloten. 30% van de gezinnen met een laag inkomen beschikt bovendien thuis niet over een internetverbinding. Die grote kloof werd extra zichtbaar door het vele telewerk en afstandsonderwijs door corona. Kinderen en jongeren die opgroeien in kansarme gezinnen, dreigen daardoor achterop te geraken.Minister van Telecom Petra De Sutter maakt nu 6 miljoen euro vrij om die digitale kloof te helpen dichten. Ze rekent daarvoor op steun van de Belgische telecomoperatoren: die zullen projecten kunnen indienen die maximaal 2 miljoen euro steun ontvangen, op voorwaarde dat ze zelf instaan voor minstens de helft van de kosten. De 6 miljoen euro zal zo projecten ter waarde van zeker 12 miljoen euro opleveren, klinkt het.Het geld maakt deel uit van het pakket maatregelen van de taskforce kwetsbare groepen, die onder leiding staat van PS-minister Karine Lalieux. Voor het hele pakket is 75 miljoen euro vrijgemaakt.