Tegen halfweg 2023 kan 70 procent van de Belgische bevolking toegang hebben tot het 5G-netwerk voor sneller mobiel internet. Dat heeft minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) laten verstaan in de Kamer. Daarbij gaat ze ervan uit dat de spectrumveiling ten laatste begin 2022 kan plaatsvinden.

De Sutter wil werk maken van een volwaardige lancering van 5G. Door politiek gekibbel over de verdeling van de opbrengst werd de veiling van radiofrequenties voor 5G uitgesteld. Bovendien verzetten sommigen - vooral in het zuiden van het land - zich omdat een deel van de bevolking zich zorgen maakt over de gezondheidsimpact van de straling. Daardoor is de technologie nog maar zeer beperkt beschikbaar in ons land, terwijl in andere landen 5G al ruim wordt uitgerold.

Complottheorieën aanpakken

De Sutter wil tegen juni wetgeving gepubliceerd krijgen, waarna de telecomregulator BIPT nog vijf à zes maanden tijd nodig heeft om de veiling te organiseren. Volgens de regels zullen de operatoren die spectrum kopen, na een jaar al 70 procent van de bevolking moeten dekken met 5G. Na twee jaar zou dat al 99,5 procent moeten zijn en na zes jaar 99,8 procent. 'De ambitie is hoger dan die van de Europese Unie', benadrukte de minister.

De Sutter hoopt de bezorgdheden rond 5G weg te werken. Er komt een website met vragen en antwoorden en een campagne op sociale media. 'We zullen daarbij aandacht hebben voor de gezondheidsaspecten, omdat dat een bezorgdheid is van een deel van de bevolking, maar ook actie ondernemen tegen fake news. Er gaan nogal wat complottheorieën rond over 5G. We moeten dat aanpakken', zei ze in de Kamercommissie Economie.

Charmeoffensief

Ook de lokale overheden zal De Sutter proberen overtuigen. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen van telecommasten. Het waren enkele lokale besturen in Wallonië die zich vorig jaar verzetten toen operator Proximus her en der een light-versie van 5G installeerde. Intussen is dat netwerk bijna in heel Wallonië weer uitgezet.

De Sutter zei ook dat de regering geen ondernemingen of landen viseert als het gaat over telecominfrastructuur. Ze reageerde daarmee op het charmeoffensief van Huawei. De Chinese netwerkleverancier, door de Amerikanen beschuldigd van spionage, wil de broncode van essentiële onderdelen van zijn 5G-apparatuur openstellen voor ons land.

Die code is wel maar een deel van het beveiligingsvraagstuk, gaf De Sutter aan. 'Beveiliging is veel ruimer dan de betrouwbaarheid van een broncode.' Maar de minister wil de komende weken wel met het Chinese bedrijf rond de tafel gaan zitten, net als met andere spelers. Ze mikt op 'objectieve maatregelen' rond veiligheid, en wil die naar eigen zeggen in het parlement bespreken.

