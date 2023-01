'Er moet paal en perk gesteld worden aan de mistoestanden' op de werven van Proximus waar illegale tewerkstelling werd vastgesteld. Dat zegt minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) donderdagavond na afloop van een volgens beide partijen 'open gesprek' met de top van het telecombedrijf.

De sociale inspectie stelde dinsdag bij een grootschalige controle illegale tewerkstelling en een aantal inbreuken op de arbeidswetgeving vast bij onderaannemers die in opdracht van Proximus instaan voor het glasvezelnetwerk via Fiberklaar, een joint venture waarvan Proximus minderheidsaandeelhouder is.

Het overheidsbedrijf was naar eigen zeggen niet op de hoogte van de mistoestanden. De Sutter wees in een eerste reactie naar de piramide van onderaannemers, waardoor de opdrachtgever uiteindelijk amper nog grip heeft op de arbeidsomstandigheden. In nieuwe contracten mag maar maximaal met 'twee lagen' aan onderaannemers worden gewerkt.

Proximus onderzoekt of oudere contracten in die zin kunnen worden aangepast, klinkt het in een gezamenlijk communiqué dat het kabinet-De Sutter na afloop van de ontmoeting verspreidde. Het telecombedrijf zal er ook 'op toezien dat alle wettelijke voorschriften door Fiberklaar en haar onderaannemers worden gerespecteerd'.

Daarnaast wil het bedrijf de inspectie op de driehonderd eigen werven verder versterken, klinkt het ook nog. Momenteel vinden daar zowat 20.000 inspecties per jaar plaats, maar die zijn vooral toegespitst op de veiligheid van de werknemers. Er wordt met de sociale inspectie overlegd om te bekijken of dat kan worden uitgebreid tot controle op de sociaal-economische wetgeving.

Proximus roept volgende week alle bedrijven die betrokken zijn bij de uitrol van het glasvezelnetwerk bijeen. Het gaat om Jacops, Equans, Besix, Circet, Verbraecken en Constructel. De contracten waaronder zij aan de slag zijn, worden dan ook tegen het licht gehouden. Het bedrijf wil daarnaast tekst en uitleg komen geven in het parlement, waar De Sutter donderdagmiddag al vragen kreeg over de kwestie.

