De minister van Telecommunicatie reageert daarmee op een studie van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT). Uit de studie blijkt dat telecombedrijven in België voldoende scoren op milieuvriendelijkheid.

De voorbije jaren daalde het energieverbruik van telecombedrijven, bespaarden ze op water, stootten ze minder CO2 uit en hadden ze minder afval. De Sutter (Groen) meent evenwel dat Proximus, Telenet en Orange transparanter moeten zijn over hun klimaatinspanningen. 'Ook klanten willen dat. De telecomregulator zal hun inspanningen in de toekomst beter in het oog houden', aldus de minister.

De Sutter merkt op dat er voor de telecomoperatoren nu geen uniforme regels zijn om te rapporteren over duurzaamheid. 'Niet elk bedrijf rapporteert op dezelfde manier, waardoor klanten de inspanningen moeilijk kunnen vergelijken. Hier ligt een kans voor de telecomsector. Neem duurzaamheid op in je strategie en maak dat ook heel concreet duidelijk aan de klant.'

Hoewel de cijfers suggereren dat telecomoperatoren duurzaamheid al hoog op hun to-dolijst hebben staan, ziet De Sutter nog ruimte voor verbetering. 'Volgens de studie kunnen telecombedrijven nog milieuvriendelijker. Door bijvoorbeeld zich te richten op eigen energieproductie via de bouw van zonnevelden of aanleg van windparken. Dat gebeurt nu te weinig. Iets wat het Duitse Deutsche Telekom al wel deed.' Het mag voor de minister 'ook allemaal wel wat sneller'. 'Het Nederlandse KPN bijvoorbeeld stoot vandaag totaal geen CO2 meer uit met haar wagenpark en gebouwen. KPN is dus wat heet 'net zero' op dat vlak. Die ambitie hebben onze telecomoperatoren pas binnen acht jaar of in één geval pas tegen 2040', zegt ze.

