Minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter (Groen) wil de wet op de overheidsbedrijven als Proximus en Bpost aanpassen, zodat een waarnemer haar consequent kan inlichten. Het wetsontwerp komt er nadat Bpost weigerde om Wouter Torfs als onafhankelijk bestuurder op te nemen in de raad van bestuur, zo melden de Mediahuis-kranten.

De stap van Petra De Sutter om de 31 jaar oude wet op de autonomie van overheids­bedrijven aan te passen, komt er nadat Bpost afgelopen maand heeft geweigerd om schoenenhandelaar Wouter Torfs tot onafhankelijk bestuurder te benoemen.

Vertrouweling

De minister doorkruiste met haar vraag om Torfs te benoemen de zoektocht naar een onafhankelijk bestuurder bij Bpost, waarvoor het benoemingscomité een profiel had opgesteld. Dat comité had een gespecialiseerd bureau (Korn Ferry) al een opdracht toevertrouwd. Het moest zoeken naar een internationale bestuurder die goed vertrouwd was met de Amerikaanse markt, waar Bpost de helft van zijn omzet haalt. Maar De Sutter wilde een vertrouweling in de raad van bestuur. Dat moest haar in staat stellen om beter om te gaan met kritische vragen in het parlement.

