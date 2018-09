De val van cryptomunten is nu zwaarder dan de dotcom crash

De koers van de MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index, de tien belangrijkste cryptomunten, is zo sinds januari met tachtig procent gedaald. Dat is officieel meer dan de val van 78 procent die de Nasdaq Composite Index te verwerken kreeg nadat de dotcom bubble in 2000 barstte.

De scherpste verliezen worden geleden door Ether, de tweede grootste virtuele munt. Die zakte woensdag met 6 procent, en één Ether munt is nu 171,15 dollar waard, 40 procent minder dan begin deze maand. Bitcoin, de grootste en bekendste cryptomunt, is redelijk stabiel gebleven. In totaal zijn alle virtuele munten, zoals die door CoinMarketCap.com bijgehouden worden, nu 187 miljard dollar waard. Ze staan daarmee op het laagste peil in tien maanden.

Digitale munten bereikten ongekende hoogten in 2017. De koers van Bitcoin, de bekendste cryptomunt, steeg van 1.000 dollar voor één munt in januari 2017 tot meer dan 16.000 dollar in december van dat jaar. En de andere munten, zoals Ether en Monero, volgden. Maar het lijkt erop dat de realiteit de dromen over digitaal goud ondertussen is bijgebeend. Virtuele munten werden, vorig jaar en ook dit jaar, geplaagd door 'hard forks', hacks en het internetequivalent van bankovervallen, om nog te zwijgen over de gigantische hoeveelheden elektriciteit die er nodig blijkt om de munten te 'minen'.

Net als bijna twintig jaar geleden, lijkt het erop dat de speculatieve bubbel rond een nieuwe technologie een stevige knauw heeft gekregen. En de grootste slachtoffer zijn de minder bekende tokens, de zogenaamde alt-coins. "De kans is groot dat er één winnaar uitkomt", zegt Neil Wilson, marktanalist van London for Markets.com, aan Bloomberg. "En dat zal waarschijnlijk Bitcoin zijn."

Optimisten, en mensen die stevig in crypto geïnvesteerd hebben, kunnen zich troosten met de wetenschap dat de Nasdaq beurs vijftien jaar na de dotcom crash weer terug op zijn pootjes stond. En dat Bitcoin zelf al meerdere keren grote hoogten en dalen heeft gekend. De vraag is alleen of, en wanneer, de koers enige stabiliteit zal kennen.