Wie worden Young ICT Lady of the Year 2021 en ICT Woman of the Year 2021? De winnaars worden vanavond bekend gemaakt tijdens ons digitale She Goes ICT event. Bekijk vanaf 17 uur de livefeed en volg meteen daarna de coverage op onze site.

De stemmen zijn geteld. Uit tien genomineerde jongedames en vijf topleiders kozen de lezers van Data News vijf kandidates voor de titel van Young ICT Lady of the Year 2021 en drie finalistes die ICT Woman of the Year 2021 kunnen worden. We stellen ze hieronder nog eens aan je voor.

De bekendmaking van de winnaressen kan je donderdagavond vanaf 17 uur live volgen via deze She Goes ICT-link of via de pop-up op Datanews.be.

Young ICT Lady of the Year 2021 De vijf finalistes voor Young ICT Lady of the Year 2021. © DN/KVdS Alice Coupez , SAP functional consultant, delaware

, SAP functional consultant, delaware Elke Craenen , Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC

, Product Owner Extra Services Mass Retail KBC Mobile, KBC Ayla Cremmery , Technical Consultant, AE

, Technical Consultant, AE Annlore Defossez , Data Management Senior Consultant, Capgemini

, Data Management Senior Consultant, Capgemini Dorien Van Steenberge, Associate Manager in Technology Resources, Accenture

ICT Woman of the Year 2021 Dit zijn de 3 finalistes voor ICT Woman of the Year 2021. © DN/KVdS Rima Farhat , Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium

, Managing Director, Lead of Technology Resources Industry Accenture Belgium Cindy Smits , Founder & Coordinator Digitale Wolven

, Founder & Coordinator Digitale Wolven Tine Vandenbreeden, CEO MobileXpense

