Er ligt bij Defensie een plan op tafel om Java-ontwikkelaars via ICT-dienstverlener Smals aan te nemen. Dat moet het tekort aan IT-krachten bij Defensie deels oplossen.

Data News vernam uit goede bron dat Defensie haar IT-personeel via Smals wil uitbreiden. Het gaat specifiek om Java-ontwikkelaars. Die zouden ingezet worden voor de ontwikkeling van generieke en administratieve systemen. De kritieke systemen blijven door de eigen mensen in ontwikkeling.

Net zoals wel meer organisaties is het voor Defensie niet evident om vlot en voldoende IT-werkkrachten te vinden. Bovendien heeft het leger nood aan specifieke toepassingen voor haar domein die moeilijk commercieel 'off-the-shelf' kunnen worden gekocht.

Over de omvang of termijn van de detachering is nog niets bekend. Het is momenteel wachten tot het plan wordt goedgekeurd op de ministerraad, maar omdat we in een regering van lopende zaken zitten, moeten alle grote uitgaven sowieso daar passeren. Bij Defensie bevestigt men het bestaan van het plan, maar kan men niet zeggen of de politieke goedkeuring nog deze of komende legislatuur komt.

Dat Defensie aanklopt bij Smals is geen grote verrassing. De non-profit ICT-organisatie van de openbare instellingen telt vandaag zo'n 1.800 werknemers, de helft daarvan werkt in praktijk rechtstreeks voor overheidsinstellingen, maar op de loonlijst van Smals. Het is echter de eerste keer dat dit ook voor Defensie zou gebeuren.

G-Cloud

Smals-CEO Frank Robben zegt aan Data News dat Defensie sinds dit jaar ook gebruik maakt van G-Cloud. Over het plan rond de Java-ontwikkelaars heeft hij geen details, maar hij wijst er op dat een raamcontract voor IT-personeel via Smals loopt. Een feitelijke detachering verloopt via Egov vzw (ook bekend als Egov Select, vroeger Fedict Select), dat ICT-medewerkers rekruteert voor de overheid.