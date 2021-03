is redacteur bij Data News

Private bank Degroof Petercam heeft zijn IT-infrastructuur het afgelopen jaar gedigitaliseerd. De gegevens van de vier datacentra staan voortaan bij Proximus.

Het traject liep twaalf maanden, van eind 2019 tot eind vorig jaar. Daarbij werden stapsgewijs applicaties, het core bankingsysteem en alle data overgezet en gemoderniseerd. Dat zowel voor de Belgische als Luxemburgse activiteiten.

'Er zijn in totaal duizend servers gemigreerd waarbij teams van beide bedrijven uitstekend hebben samengewerkt', stelt Yvan Pirenne, CIO van Degroof Petercam. Dat gebeurde gedurende dertig weekends en voor een groot deel van op afstand, met zo'n drieduizend uren in Webex als gevolg.

Degroof Petercam gebruikte tot vorig jaar vier datacentra, waarvan twee gehuurd. Dat zijn er voortaan twee (waarvan één als backup) van Proximus.

Volgens de bank worden alle IT-processen hier beter van. 'Het gaat breed', zegt Pirenne. 'De provisionering van de virtuele machines, het integreren van innovatieve processen, gateways voor een API-architectuur, maar ook het 24/7 beheren van alles. Zaken die op zich evident zijn, maar vandaag veel sneller en duidelijker verlopen.'

Audits op data

Rond regulering, gezien het om bankgegevens gaat tussen twee landen, werd er zowel door de Nationale Bank, de Luxemburgse regulator als de ECB gemonitord en goedkeuring gegeven voor de operatie. 'Er blijft een sterke scheiding tussen de gegevens onderling, ook al draaien ze op dezelfde infrastructuur, en daar voeren we ook audits op uit', aldus Pirenne.

De omvang van het digitaliseringstraject wordt niet meegedeeld, maar zowel Proximus als Degroof Petercam benadrukken wel dat dit de kosten verlaagt. Zo daalt ook het energieverbruik omdat de infrastructuur voortaan op modernere systemen draait.

