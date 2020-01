Het IT- en managementconsultancybedrijf Delaware heeft zijn leadershipteam in België en Luxemburg versterkt met vijf nieuwe partners.

De vijf partners die deze maand zijn toegetreden tot het Delaware-leadershipteam, zijn Erwin Blommaert, Yoeri Coessens, Jonathan de Brouwer, Olivier Spahn en Bert Van Genechten.

Van Genechten werkt sinds 2000 bij delaware. Hij zal de groei van de grote accounts beheren en de zakelijke relaties verder stimuleren tussen Delaware België en de kantoren in China, waar hij sinds 2009 de leiding over heeft. Coessens kwam in 2004 bij Delaware en zal zich de komende jaren focussen op de uitbouw van het aanbod aan GLocal Managed Services.

Olivier Spahn begon in 2012 bijhet bedrijf, na de samensmelting met Alliance Consulting, en is gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke problemen met SAP. Hij heeft de operationele leiding over Delaware Luxemburg en zal verantwoordelijk zijn voor het nieuwe kantoor in Luik.

Erwin Blommaert en Jonathan de Brouwer kwamen allebei in 2011 in dienst bij Delaware. Zij zullen blijven bouwen aan de langetermijnrelaties met klanten, respectievelijk in de utiliteits- en automotive-sector.

Delaware stelt vandaag meer dan 2.150 mensen van 32 nationaliteiten tewerk, verspreid over 24 regionale kantoren in 12 landen.

De vijf partners die deze maand zijn toegetreden tot het Delaware-leadershipteam, zijn Erwin Blommaert, Yoeri Coessens, Jonathan de Brouwer, Olivier Spahn en Bert Van Genechten. Van Genechten werkt sinds 2000 bij delaware. Hij zal de groei van de grote accounts beheren en de zakelijke relaties verder stimuleren tussen Delaware België en de kantoren in China, waar hij sinds 2009 de leiding over heeft. Coessens kwam in 2004 bij Delaware en zal zich de komende jaren focussen op de uitbouw van het aanbod aan GLocal Managed Services. Olivier Spahn begon in 2012 bijhet bedrijf, na de samensmelting met Alliance Consulting, en is gespecialiseerd in het oplossen van zakelijke problemen met SAP. Hij heeft de operationele leiding over Delaware Luxemburg en zal verantwoordelijk zijn voor het nieuwe kantoor in Luik.Erwin Blommaert en Jonathan de Brouwer kwamen allebei in 2011 in dienst bij Delaware. Zij zullen blijven bouwen aan de langetermijnrelaties met klanten, respectievelijk in de utiliteits- en automotive-sector.Delaware stelt vandaag meer dan 2.150 mensen van 32 nationaliteiten tewerk, verspreid over 24 regionale kantoren in 12 landen.