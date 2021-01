Het IT- en managementconsultancybedrijf Delaware verwelkomt vier nieuwe partners in zijn senior leadershipteam. Voortaan bouwen ook Paul Belsack, Pieter Hebben, Juan Staes en Jan Van der Steen als partner mee aan de missie van het bedrijf.

De vier partners hebben samen al heel wat dienstjaren bij Delaware op de teller. In de komende jaren zullen zij zowel de relaties met bestaande klanten en zakelijke partners versterken als toekomstige opportuniteiten onderzoeken, zo klinkt het.

Toekomstige leiders

'Elk jaar nemen we met alle partners uitgebreid de tijd om te kijken welke medewerkers het potentieel hebben om onze toekomstige leiders te worden. Delaware in handen geven van de volgende generaties is een van onze belangrijkste uitgangspunten', legt Patrick Andersen uit, managing partner van Delaware Belux.

Paul Belsack kwam in 2014 in dienst bij Delaware en is actief binnen het domein Employee Experience. Hij zal zijn klanten verder begeleiden bij de transformatietrajecten van hun medewerkers en bij het opzetten van de innovatieve, digitale werkplek die vandaag een must is om medewerkers optimaal te laten presteren.

Pieter Hebben vervoegde dertien jaar geleden het Data & Analytics-team van Delaware. Dat blijft zijn belangrijkste expertisedomein, waarbij hij organisaties zal ondersteunen in het uitbouwen van dataplatformen, het aanpassen van bedrijfsmodellen en het verder onderzoeken van de mogelijkheden van Industry 4.0.

Juan Staes trad in 2015 in dienst bij Delaware en bouwde er het SAP SuccessFactors-aanbod verder uit. Vandaag staat hij aan het hoofd van het Human Capital-domein waar hij focust op het vergroten van de impact van Delaware in de HR-wereld.

Ook Jan Van der Steen is sinds 2015 aan boord en gaf de voorbije jaren het transformatietraject vorm van de klanten van Delaware in de nutssector. Zijn ambitie is om de kennis van de sector te versterken en samenwerkingsverbanden op te zetten met bedrijven in deze sector, ook op internationaal niveau.

Delaware stelt meer dan 2.600 mensen tewerk, verspreid over 28 regionale kantoren in 14 landen.

De vier partners hebben samen al heel wat dienstjaren bij Delaware op de teller. In de komende jaren zullen zij zowel de relaties met bestaande klanten en zakelijke partners versterken als toekomstige opportuniteiten onderzoeken, zo klinkt het.'Elk jaar nemen we met alle partners uitgebreid de tijd om te kijken welke medewerkers het potentieel hebben om onze toekomstige leiders te worden. Delaware in handen geven van de volgende generaties is een van onze belangrijkste uitgangspunten', legt Patrick Andersen uit, managing partner van Delaware Belux.Paul Belsack kwam in 2014 in dienst bij Delaware en is actief binnen het domein Employee Experience. Hij zal zijn klanten verder begeleiden bij de transformatietrajecten van hun medewerkers en bij het opzetten van de innovatieve, digitale werkplek die vandaag een must is om medewerkers optimaal te laten presteren.Pieter Hebben vervoegde dertien jaar geleden het Data & Analytics-team van Delaware. Dat blijft zijn belangrijkste expertisedomein, waarbij hij organisaties zal ondersteunen in het uitbouwen van dataplatformen, het aanpassen van bedrijfsmodellen en het verder onderzoeken van de mogelijkheden van Industry 4.0.Juan Staes trad in 2015 in dienst bij Delaware en bouwde er het SAP SuccessFactors-aanbod verder uit. Vandaag staat hij aan het hoofd van het Human Capital-domein waar hij focust op het vergroten van de impact van Delaware in de HR-wereld.Ook Jan Van der Steen is sinds 2015 aan boord en gaf de voorbije jaren het transformatietraject vorm van de klanten van Delaware in de nutssector. Zijn ambitie is om de kennis van de sector te versterken en samenwerkingsverbanden op te zetten met bedrijven in deze sector, ook op internationaal niveau.Delaware stelt meer dan 2.600 mensen tewerk, verspreid over 28 regionale kantoren in 14 landen.