Na de cloudaankondigingen eerder deze week, komt Dell ook met nieuwe infrastructuur en een een vernieuwing van de Latitude-reeks.

Dell vernieuwt haar Latitude laptops met het oog op mobiel en overal werken. Het gaat om de Latitude 7000-reeks (13 en 14 inch), Latitude 5000 (13, 14 en 15 inch) en de Latitude 3000-reeks (dezelfde schermgrootte, maar veel dunnere toestellen). Aangevuld met nieuwe docking stations. Maar het vlaggenschip is echter de Latitude 7400 2-in-1 die al op CES werd getoond en een batterijduur tot 24 uur (in een labopstelling) heeft.

Dell Latitude 7400 2-in-1 © Dell

Doorheen de reeks ligt de focus op vier gebieden: een kleinere voetafdruk, een lager gewicht, een betere gebruikerservaring en uitgebreide connectiviteit.

Onder gebruikservaring komt onder meer inloggen met een biometrische ExpressSign, of ExpressCharge, waar de batterij tachtig procent op één uur of 25 procent in 15 minuten oplaadt. Ook rond beveiliging pakt Dell uit met SafeID, SafeBIOS en SafeScreen-functies.

Infrastructuur & opslag

Naast de laptops komt ook databescherming en opslag aan bod. Daarbij lanceert Dell de nieuwe Dell EMC Unity XT voor storage in het middensegment, de Dell Isilon One FS 8.2 en Ision H5600 voor schaalbare opslag. Ook zijn er de Cloud Storage Services die toelaten om infrastructuur uit te breiden on site of in de public cloud voor noodherstel (disaster recovery), testing & development of analytics.

Rond gegevensbescherming kondigt Dell aan dat het vanaf het tweede trimester Dell Power Protect Software aanbiedt, een dataplatform om data te beschermen, repliceren en te herbruiken. Ook is er Power Protect X400, voor hybride of all-flash datamanagement. Tot slot is er ook de Integrated Data Protection Appliance DP4400, een geïntegreerde oplossing voor databescherming gericht aan KMO's (8 tot 24 terabyte).

Dell breidt zijn PowerSwitch assortiment uit met de S5200-ON, die in 12 of 24 ports beschikbaar is, en DSS8440 server met twee sockets voor zware workloads, bijvoorbeeld voor AI of SD-WAN Edge.

Orange

Tot slot kondigt Dell ook een partnerschap aan met Orange om hun kennis te bundelen voor nieuwe use cases voor 5G. Een netwerktechnologie die Dell als belangrijke bouwsteen ziet voor haar Edge-strategie.