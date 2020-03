Dell heeft een iPhone-versie uitgebracht van zijn Mobile Connect-app. Die stelt gebruikers van een Dell-computer in staat om bestanden uit te wisselen met de telefoon en om notificaties op het bureaublad te ontvangen. Een Android-versie van de app bestond al langer.

De Dell Mobile Connect-app projecteert via mirroring een virtuele versie van het smartphonescherm op het bureaublad van de Windows-computer. Op die manier hoef je niet langer om de haverklap naar de smartphone te grijpen, maar rollen notificaties van sms'jes, WhatsApp-berichten en dergelijke gewoon op de computer binnen. Bovendien is het mogelijk om handenvrij telefoongesprekken te voeren via de microfoon en luidsprekers van de pc of laptop.

Via de Mobile Connect-app heb je vanaf de iPhone ook toegang tot bepaalde bestanden op de pc, en dat principe werkt ook in de omgekeerde richting. De Android-versie van de app bestond zoals gezegd al langer, en biedt ook iets meer mogelijkheden. Zo kan je met de iOS-versie voornamelijk foto's en video's uitwisselen, maar ondersteunt de Android-app ook het sharen van andere documenten.

De Mobile Connect-app is gratis, maar werkt enkel samen met iOS 11 en een tamelijk recente Dell-computer (uit 2018 of jonger).

