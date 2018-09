Dell overweegt dan toch eigen beursgang

De keuze is nog niet definitief, maar volgens anonieme bronnen van Reuters ligt ze wel op tafel. De overweging komt er nadat verschillende investeringsfondsen zoals Elliott Management Corp, Canyon Capital Advisors LLC en investeerder Carl Icahn zich hadden verzet tegen het huidige aanbod van 21,7 miljard dollar in cash en aandelen.

Bij dat laatste zou Dell VMware-aandelen terugkopen om zo op de beurs te komen via VMware, dat nog steeds beursgenoteerd is. VMware is, sinds de overname van diens moederbedrijf EMC, voor 81 procent in handen van Dell.

Dell heeft een eigen beursgang (IPO) voor de zomer afgeketst omdat het bedrijf met hoge schulden zit, wat de interesse van aandeelhouders zou temperen. Maar investeerders stellen ook dat die aanpak de waarde van Dell zou oppompen en de waarde van VMware zou verminderen.

Wat volgens Reuters ook meespeelt in de beslissing is dat Dell momenteel vrij goede resultaten neerzet. Zou zou de cashflow op jaarbasis met 45 procent zijn gestegen en is de schuld door de overname van EMC sinds september 2016 gedaald van 57,3 miljard dollar naar 50,3 miljard dollar.

Kort samengevat staat het buiten kijf dat Dell terugkeert naar de beurs. Maar bekijkt het nu of het dat via VMware doet, wat bestaande VMware-investeerders kwaad maakt, of op eigen houtje, wat voor Dell zelf een groter risico inhoudt gezien de schuldenberg.