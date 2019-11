De Dell EMC PowerOne is volledig autonoom draaiende infrastructuur die duizenden taken automatiseert. Op die manier kunnen IT-beheerders het manuele werk reduceren.

In thuisbasis Austin (Texas) stelde Dell Technologies de Dell EMC PowerOne voor. PowerOne integreert zowel rekenkracht, opslag, netwerk en VMware-virtualisatie in één enkel systeem met ingebouwde intelligentie. Die intelligentie kan duizenden taken automatisch uitvoeren: autonome infrastructuur. "Het automatiseren van IT-infrastructuur is een noodzaak om te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen over de technologische toekomst", stelt John Roese, Global CTO bij Dell Technologies. "Ontwikkelaars zijn nu nog teveel bezig met 'low level' taken en te weinig met de meerwaarde die data moet opleveren. Enkel door die taken te automatiseren, kan de IT-afdeling zich focussen op werk dat er écht toe doet: bijvoorbeeld nieuwe applicaties en diensten ontwikkelen", meent Roese die het over een grote 'leap forward' heeft.

Verregaande automatisering van taken

PowerOne is een server op automatische piloot zeg maar. Net zoals met zelfrijdende wagens kan de server de meeste handelingen automatisch uitvoeren, met de belangrijke kanttekening dat de passagier wél nog moet aangeven wat de uiteindelijke bestemming is. IT-beheerders geven in PowerOne in welk resultaat ze willen bekomen, waarna het systeem zelf berekent wat het moet doen om tot dat resultaat te komen. Die automatisering draait voor een groot stuk op een Kubernetes microservices architectuur met Ansible-workflows, ingebed in de PowerOne Controller. Als concrete voorbeelden kan u denken aan het automatiseren van de installatie en configuratie van hardware en VMware-clusters, maar ook aan het vereenvoudigen van alledaagse onderhoudstaken en life cycle management.

De Dell EMC PowerOne komt in de Dell Technologies Cloud familie terecht, en helpt klanten op weg naar een hybrid cloud omgeving. "Dit helpt ook om de complexiteit terug te dringen rond het beheren van meerdere clouds", aldus Roese. Vanaf 22 november moet de Dell EMC PowerOne beschikbaar zijn. Het is de eerste keer dat Dell een dergelijk kant-en-klaar product met hard- én software in de markt zet.