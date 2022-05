Dell Technologies heeft een partnerschap gesloten met Snowflake, dat zich toelegt op data warehousing. Tegelijk stelt het ook nieuwe producten tegen cyberaanvallen voor.

Dell gaat alles rond de opslag van bedrijfsgegevens op termijn koppelen aan de Data Cloud van Snowflake. Dat moet klanten volgens het bedrijf meer flexibiliteit geven in multicloud omgevingen. Als voorbeeld noemt Dell gegevens die ter plaatse zijn opgeslagen op objectstorage die vervolgens kunnen gebruikt worden in de Data Cloud van Snowflake terwijl gegevens lokaal of in de publieke cloud kunnen bewaard blijven.

De bedoeling is om vanaf de tweede helft van dit jaar voor productintegraties te zorgen waarbij beide bedrijven samen naar de markt trekken.

Tegelijk kondigt Dell Technologies ook een uitbreiding van haar Apex portfolio aan. Met Dell Apex Cyber Recovery Services biedt het een full stack oplossing voor herstel na cyberaanvallen.

In de cloud wordt dat aangevuld met PowerProtect Cyber Recovery voor Microsoft Azure en voor AWS. Ook hier ligt de nadruk op het snel herstellen van een data-backup na een cyberaanval.

Voor Azure spreekt dell onder meer over een 'air gapped' kluis in de publieke cloud met flexibele herstelopties. Voor AWS gaat het onder meer over het monitoren van bestanden en databases om een cyberaanval vast te stellen en de laatst bekende onbeschadigde datakopie te identificeren en te herstellen.

