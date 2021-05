Dell stuurt opnieuw een softwaredochter het huis uit. Het vrij onbekende Boomi mag na elf jaar intrekken bij een investeerder.

Boomi werd in 2010 door Dell gekocht voor een onbekend bedrag en zal in de loop van dit jaar worden verkocht aan Francisco Partners en TPG Capital, twee investeringsbedrijven.

Boomi is niet de bekendste dochter van Dell Technologies, maar is voor de overnemers toch vier miljard dollar waard. Boomi is een cloudgebaseerd integratieplatform (iPaaS) en laat toe om applicaties, processen en mensen te connecteren op verschillende locaties en toestellen. Het dochterbedrijf heeft 15.000 klanten wereldwijs.

Dell geeft in een mededeling weinig commentaar op de verkoop behalve dat Boomi onder de vleugels van Dell stevig is gegroeid en nu in een volgende fase zit.

Software

Maar in een bredere context valt op dat Dell de laatste jaren geleidelijk afscheid neemt van verschillende software-dochters. In 2018 liet het Pivotal naar de beurs gaan (om recent te worden overgenomen door VMware. Vorig jaar werd RSA verkocht en twee weken geleden kondigde Dell Technologies aan haar meerderheid in VMware volledig af te stoten.

