Dell wil dat helft personeel tegen 2030 vrouw is

Computer- en technologieconcern Dell Technologies wil dat de helft van zijn personeelsbestand in 2030 uit vrouwen bestaat. Daarmee is er opnieuw een groot Amerikaans bedrijf met een ambitieuze doelstelling gekomen op het vlak van diversiteit. Eerder zei Facebook ook al flink meer vrouwen in dienst te willen nemen.

