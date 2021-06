Deloitte gaat het Waalse Aptys Consulting overnemen. Dat deelt het bedrijf zelf mee. Aptys specialiseert zich in systeemintegratie voor SAP Ariba.

Aptys Consulting zal onderdeel worden van Deloitte's SAP-departement. Met de overname hoopt Deloitte dan ook zijn positie op de SAP-markt te versterken door meer expertise toe te voegen rond Ariba, de supply chain management software die SAP in 2012 binnenhaalde.

'Met deze overname vervolledigen we onze portfolio met SAP-services en kunnen we onze SAP-klanten nog beter end-to-end van dienst zijn. Bovendien versterkt deze overname onze positie als één van de toonaangevende SAP-integratoren in België en Europa', zegt Rolf Driesen, managing partner Consulting bij Deloitte in een persmededeling.

Aptys Consulting, met hoofdkantoor in Louvain-la-Neuve, begeleidt voornamelijk grote en middelgrote bedrijven rond proces- en projectbeheer. Het bedrijf heeft onder meer oplossingen in huis om transformaties te ondersteunen rond audits, design, implementatie en optimalisatie. De twintig medewerkers van het bedrijf kunnen allemaal bij Deloitte aan de slag.

