Deloitte: Nog voor de zomer eerste 5G smartphones

Dat voorspelt Deloitte in zijn jaarlijks Technology, Media and Telecommunicatons report voor 2019. Daarin stelt het bedrijf dat er dit jaar wereldwijd 25 operatoren met 5G zullen beginnen. Volgend jaar zullen er daar nog 26 bijkomen. Vorig jaar waren er al testen bij zo'n 72 operatoren.

Uiteraard heeft een netwerk ook toestellen nodig. De consultancyreus verwacht dat dit jaar twintig merken een 5G-toestel zullen lanceren. De eersten zullen vanaf het tweede kwartaal al op de markt komen. Als die bewering klopt, dan wil dat zeggen dat er hoogstwaarschijnlijk op het Mobile World Congress eind deze maand enkele toestellen zullen worden voorgesteld. In totaal verwacht Deloitte dat er dit jaar 1 miljoen 5G handsets worden verkocht.

Niet duurder dan 5G

Opmerkelijk detail: gebaseerd op de landen waar 5G-frequenties al werden geveild, stelt Deloitte dat deze doorgaans niet hoger liggen dan destijds voor 4G. Al zegt dat uiteraard niets over de kost van 5G-apparatuur voor operatoren.

Slimme luidsprekers en 3D-printing

Verder in het rapport werpt het bedrijf ook een blik op AI. Daarbij schat Deloitte dat de markt van slimme speakers met spraakassistentie, vandaag vooral afkomstig van Google Home en Amazon Alexa, dit jaar goed is voor 7 miljard dollar. Dat is bijna dubbel zoveel als de 4,3 miljard dollar van afgelopen jaar. Al nuanceert het bedrijf wel dat slimme speakers in België, met zo'n 3 procent marktaandeel, nog niet zo'n vaart nemen.

Ook voor 3D-printing ziet het bedrijf een heropleving. Hier schat het dat de omzet uit printers, materialen en diensten dit jaar meer dan 2,7 miljard dollar zal bedragen en volgend jaar tot 3 miljard oploopt. Onder meer de toename van mogelijk 3D-printbare materialen geeft de sector een heropleving. Tegelijk halen meer grote bedrijven zelf een 3D-printer in huis om beperkingen in hun supply chain weg te werken, aldus Deloitte.