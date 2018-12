Deloitte: Smartphones populairder dan laptops bij Belgische consument

Van de Belgische consumenten bezit vandaag 84 procent een smartphone, een stijging met 4 procent ten opzichte van vorig jaar. In 2013 ging het nog maar om 38 procent. Daarnaast heeft 82 procent van de Belgen een laptop, een toename met 1 procent ten opzichte van 2017.

Ondanks het feit dat de smartphone de laptop heeft onttroond, toont het onderzoek van Deloitte aan dat smartphones, laptops en televisietoestellen naast elkaar blijven bestaan als drie toestellen die personen dagelijks gebruiken voor nieuws, entertainment, shopping, banking en communicatie. 'Deze drie toestellen vormen de voorkeurkanalen van de Belgen op vlak van mediaconsumptie', klinkt het.

Hoewel de tablet niet helemaal aan de kant geschoven is, wees het onderzoek van dit jaar uit dat tablets niet het meest gewenste toestel zijn voor om het even welke leeftijdscategorie wanneer ze aan media-, ontspannings- of financiële activiteiten doen die in het onderzoek aan bod komen.

Het onderzoek geeft voorts ook aan dat de meeste Belgen, hoewel ze meer smartphones dan ooit bezitten, niet even vaak smartphones kopen dan in het verleden. Personen van alle leeftijden houden hun telefoons langer bij. Wanneer het onderzoek peilde naar hoe lang personen hun smartphone hadden, kwam Deloitte tot de conclusie dat 55 procent zijn smartphone 18 maanden of minder had. In 2016 bezat 62 procent een relatief nieuwe telefoon. De markt is dus zeer verzadigd, vooral bij Belgische jongeren, luidt het.

De Deloitte Global Mobile Consumer Survey werd uitgevoerd bij bijna 54.150 respondenten in 35 landen, in België bestrijkt het onderzoek 2.002 respondenten van de leeftijd 18 tot 75 jaar.