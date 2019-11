Designer Jony Ive weg bij Apple

Els Bellens Els Bellens is redactrice bij Data News.

Jony Ive, een van de bekende designers van Apple die onder meer een hand had in de iPhone, heeft de techgigant verlaten. De man kondigde in juni aan dat hij zijn eigen bedrijf wilde starten.

Tim Cook en Jony Ive

Chief designer voor Apple, Jony Ive, heft het bedrijf veralten. Dat moet blijken uit de verwijdering van zijn profiel op de directeurenpagina van de website. Ive kondigde in juni al aan dat hij wilde opstappen om zijn eigen bedrijf te starten. Dat bedrijf, LoveFrom, baat hij samen met Apple designer Marc Newson uit, en hun belangrijkste klant zal waarschijnlijk ook Apple worden. "Apple zal blijven voordeel halen uit Jony's talent door met hem te werken op exclusieve projecten", zegt Apple CEO Tim Cook in een persbericht. Ive werkte sinds 1992 voor Apple en wordt verantwoordelijk geacht voor het ontwerp van enkele van de meer iconische Apple producten waaronder de iPhone en iMac.