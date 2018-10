Desktopversie Telegram lekt IP-adres

De fout werd opgemerkt door Dhiraj Mishra en is intussen rechtgezet in de meest recente versie. Telegram promoot zichzelf als een zeer veilige chat- en telefonie app, waardoor het zichtbaar maken van iemands IP-adres extra gevoelig ligt.

Het gaat om de Windows-versie en de tdesktop versie van Telegram. Hier ontdekte Mishra dat in de logs het IP-adres werd weergegeven van de persoon die je probeert te bellen. Dat maakt het makkelijk om iemand te identificeren of te traceren. Het gebeurt specifiek wanneer het om P2P-gesprekken gaat, die niet via de server van Telegram lopen.

Op Android en iOS gebeurt dat ook, maar daar kan je kiezen om P2P-communicatie uit te zetten en wordt je IP-adres afgeschermd door Telegram. De Windows- en tdesktop-versie hadden die optie niet.

Telegram heeft beide versies intussen aangepast en ontdekker Dhiraj Mishra beloond met 2.000 euro.