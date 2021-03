Met de overname van Ulysse Group is cloud telecomprovider Destiny voortaan even groot in beide landsdelen. Het krijgt er meteen ook een tweede vestiging in het zuiden bij.

Ulysse Group bestaat sinds 1995 en telt twaalf medewerkers. Met de overname komen zowel zij als aandeelhouders Gauthier Delfosse, Laurent Druart en Xavier Cluysen mee aan boord. Het bedrijf levert onder meer IP-telefonie, hosting, onderhoud, internet- en privénetwerken.

'Met de overname van Ulysse Group en zijn 350 klanten hebben we nu ongeveer evenveel klanten in het Franstalige als het Vlaamse landsgedeelte'. Zegt Joachim Lauwers, Managing Director België en Chief Product Officer van Destiny.

'En met mooie referenties van Ulysse Group zoals Groupe EPC-Familia, Les Editions Dupuis, Murprotec, Delitraiteur, gvotreauto.be en een aantal overheden, spelen we ook in een hoger marktsegment. Daarnaast versterken we met deze overname ook het dienstenaanbod van beide partijen. Zo kunnen we klanten van Ulysse Group een volledige one-stop-shop oplossing in de cloud aanbieden.'

Vierde overname in Franstalig België

Destiny nam eerder al Ergatel, Belgium Telecom en Fuzer/Escaux over in het zuiden van het land. Ulysse Group heeft haar hoofdzetel in Bergen, ook die blijft bestaan en wordt na Waver de tweede Waalse vestiging van het bedrijf. Met de overname heeft het bedrijf ook toegang tot het kabel- en glasvezelnetwerk van VOO.

