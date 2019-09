Het Belgische Destiny, leverancier van cloudcommunicatieoplossingen, heeft een nieuw Fiber-to-the-Business aanbod gelanceerd binnen de bestaande oplossingen. Het moet kmo-klanten toegang geven tot glasvezelverbindingen.

Het fiberaanbod zal beschikbaar zijn in de huidige Smatfit- en Integra-oplossingen en moet klanten van het bedrijf toegang geven tot een snelle glasvezelverbinding, via het Destiny netwerk. Destiny is een netwerkonafhankelijke communicatieleverancier, die gebruik maakt van het netwerk van lokale spelers, waarondere Proximus en Eurofiber. Fiberklanten zien hun communicatiediensten dus flexibel over beide netwerken gestuurd waar nodig.

Bedoeling van het nieuwe aanbod is om kmo's meer bandbreedte en stabiliteit aan te bieden, met onder meer hogere uploadsnelheden, van 30 Mbps tot 1 Gbps. "Met het Fiber-to-the-Business aanbod in onze beide cloudtelecom bundels, bieden we het middensegment een supersnelle, uiterst betrouwbare en constante internetverbinding zonder onderbrekingen, die kan inspelen op de eisen van de digitale tools van nu en morgen", zegt Tim Schmit, manager Product Marketing & Presales bij Destiny in een persbericht.