De zakelijke telecomprovider Destiny neemt het Antwerpse Stuart over, een toonaangevende Belgische speler op het vlak van cloudinfrastructuur en managed hosting.

Na een reeks buitenlandse overnames eerder dit jaar, waardoor Destiny uitgroeide tot Europa's grootste UcaaS-provider, voegt het bedrijf vandaag Stuart toe aan de groep. Met de overname wil Destiny zijn aanbod voor bestaande en nieuwe klanten versterken, en tegelijk de nodige competenties in huis halen om zijn cloudinfrastructuur-propositie op Europees vlak verder te ontwikkelen.

Breder kmo-veld

'Met het schaalbare platform van Stuart kunnen we onze klanten nu nog beter bedienen', zegt Joachim Lauwers, managing director bij Destiny België. 'En dankzij Stuarts mooie klantenportfolio met onder meer CM, Essent, AS Adventure, GIMV en Impact Interim krijgen we toegang tot het bredere kmo-veld in België.'

Voor de meer dan vijftig klanten van Stuart betekent de acquisitie dat ze toegang krijgen tot het cloudcommunicatie-aanbod van Destiny, terwijl 'de service, stabiliteit en schaalbaarheid van het managed hosting platform van Stuart gegarandeerd blijven'.

Business versnellen

Pepijn Palmans, CEO van Stuart: 'We treden door deze stap toe tot een sterke, Europese groep die focust op toekomstige groei, gebaseerd op innovatie. Dat sluit perfect aan bij onze ambitie. Net als de klanten die met ons in zee gaan, merken we dat klanten van Destiny hun focus verleggen van operationele taken naar het laten groeien en versnellen van hun business.'

Het volledige team van Stuart met inbegrip van CEO Pepijn Palmans wordt opgenomen in de Destiny groep. Palmans zal binnen het Engineering team van CTO Samuel De Wever verantwoordelijk zijn om binnen de groep een standaard voor cloudinfrastructuur uit te bouwen.

