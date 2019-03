Destiny neemt Belgium Telecom over

Destiny heeft al zes jaar een strategisch partnerschap met Belgium Telecom. Dat evolueert nu in een overname van het bedrijf. Daarbij neemt het het bedrijf over van de NV Altair en zijn aandeelhouder Benoît Rousseaux.

Het is al de tweede keer dat Destiny, dat zich toelegt op telecomdiensten en cloudcommunicatie, mikt op de Franstalige markt. In 2016 nam het daarom al Ergatel over.

De bedoeling is om binnenkort ook verder internationaal uit te breiden. In maart vorig jaar nam het zo al het Nederlandse Motto Communications over. In een mededeling zegt het bedrijf binnenkort "een volgende stap" te kunnen aankondigen.