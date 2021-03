Destiny breidt haar portfolio verder uit met de overname van Belgische chatbottechnologie.

Faqbot werd in 2017 opgericht door de toen 17-jarige Mathis André, die het bedrijf nog steeds leidt. Vandaag telt het bedrijf vijf medewerkers en heeft het meer dan dertig klanten, waaronder Hubo, Barco en Recupel.

Voor Destiny is de overname een kans om zich verder te richten op omnichannel bedrijfscommunicatie. De tekstgebaseerde chatbot wordt geïntegreerd in het cloudinteractieplatform van Destiny en kan onder meer worden ingezet voor de automatisatie van verkoop of leadgeneratie.

Faqbot haalde in het verleden onder meer kapitaal op bij Jean Zurstrassen (Skynet), Harold Mechelynck (Ogone), Lorenz Bogaert (Netlog), Wim Derkinderen (Xpenditure) en Boris Bogaert (Xpenditure). het bedrijf was na één jaar winstgevend. André verhuist zelf mee naar Destiny en zal de business unit rond chatbots verder uitbouwen.

