Cloudleverancier EASI en telecomaanbieder Destiny gaan een nauw partnerschap aan. Daardoor wordt de cloud van EASI standaard aangeboden met connectiviteit van Destiny.

"Bij EASI bieden we datacenteroplossingen aan onder de naam Cloud2be. Natuurlijk hoort daar ook connectiviteit bij. In het verleden lieten we dat aan de klant en nu is het een integraal deel van de totaaloplossing," vertelt Thomas Van Eeckhout, die samen met Jean-François Herremans het bedrijf leidt.

Connectiviteit van Destiny zit mee in het aanbod van EASI, maar klanten blijven wel de keuze hebben. Van Eeckhout: "Het is belangrijk dat je als klant kan blijven kiezen. Maar wie een deel van zijn infrastructuur extern zet, wil vaak ook op dat vlak 'ontzorgd' worden. Klanten hebben nog steeds de keuze, maar ze verwachten ook van ons dat we dit aanbieden."

Dat Destiny en EASI, dat vorige week nog werd bekroond tot onderneming van het jaar door EY, elkaar vinden is volgens beide bedrijven geen toeval. "We zijn beiden gefocust op het middensegment van de markt, de KMO-markt, waar we beiden maximaal inzetten op de transitie naar de cloud," legt Daan De Wever, CEO van Destiny, uit. "EASI heeft al jaren expertise vanuit de infrastructuur- en applicatiekant. Wij vanuit cloud en communicatie en die twee staan vandaag dicht bij elkaar. Voor klanten betekent dit een betere quality of service voor hun infrastructuur, zowel rond data, cloudtoepassingen en de toegang en security daarrond."

De samenwerking komt er vooral op neer dat EASI diensten van Destiny mee gaat aanbieden. Maar Destiny wordt op haar beurt ook klant bij EASI. "We gaan hun accountoplossingen gebruiken waardoor hun toepassingen in de core van ons bedrijf worden ingezet", zegt De Wever.

Daarnaast benadrukken beide bedrijven ook dat er een sterke match is op vlak van bedrijfscultuur. "We hebben al partners gehad waar het soms moeilijk is om positie in te nemen, bijvoorbeeld omdat je ook elkaars concurrent bent. Dat is hier niet het geval. We kennen elkaar ook al langer en op een gegeven moment zijn we rond de tafel gaan zitten om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. We zijn op dezelfde manier ambitieus," zegt Van Eeckhout.