De grootste bank van Duitsland gaat de komende jaren samenwerken met Google om zichzelf te moderniseren.

De deal is nog niet rond, maar beide partijen hebben een intentieverklaring ondertekend om de komende jaren samen te werken. Deutsche Bank kan zo gebruik maken van clouddiensten van Google om haar financiële producten te moderniseren.

"Het partnerschap met Google Cloud wordt een belangrijke driver voor onze strategische transformatie," zegt Christian Sewing, ceo van Deutsche Bank.

Hoeveel de deal bedraagt is niet bekend, maar ze past in een investeringsplan van 13 miljard euro dat sinds vorig jaar loopt en tegen 2022 de bank moet herstructureren. Dat plan komt niet te vroeg. Hoewel Deutsche Bank de grootste bank van Duitsland is, met iets minder dan 90.000 werknemers, boekt het bedrijf al vijf jaar lang verliezen.

Een bron van Reuters zegt dat de samenwerking met Google de komende tien jaar voor een miljard euro extra omzet moet zorgen.

Voor de deal waren ook Microsoft en Amazon in de running. Maar los daarvan is de samenwerking ook een stevige opsteker voor het imago van Google. Amerikaanse cloudspelers pakken immers graag uit met Europese overheidsorganisaties of grote banken als klant. Doorgaans staan zij immers niet te springen om richting publieke cloud te gaan omwille van privacybezorgdheden en data-transparantie. Dat een grote Duitse financiële speler kiest voor Google, zal waarschijnlijk dus ook door Google zelf graag worden benadrukt de komende jaren.

