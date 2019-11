is redacteur bij Data News

Het bestuur van Deutsche Telekom onderzoekt een mogelijk samengaan met zijn Franse branchegenoot Orange. Dat meldt de Duitse zakenkrant Handelsblatt, op basis van ingewijden. De piste wordt niet voor het eerst bewandeld.

De "interne overwegingen" bij de Duitse telecomreus bevinden zich volgens de krant nog in een vroeg stadium. In ieder geval zou topman Tim Höttges van Deutsche Telekom erg geïnteresseerd zijn, ook vanwege de grote kostenvoordelen die mogelijk zijn te behalen. Kenners wijzen echter op een te verwachten flink verzet vanuit de politiek.

Zowel de Franse als Duitse overheid hebben een belang in respectievelijk Orange en Deutsche Telekom. Maar die laatste is een stuk groter waardoor het eerder een overname dan fusie zou zijn. Dat kan gevoelig liggen bij de Fransen.

Orange wordt al enkele jaren geleden gelinkt aan Deutsche Telekom. In 2017 zou het parcours al eens zijn geschrapt omdat het lastig was om beide bedrijven op gelijke voet te krijgen, aldus Reuters. Momenteel werken beiden wel al acht jaar samen rond aankopen volgens Handelsblatt.

Het Franse Orange is meerderheidsaandeelhouder van Orange Belgium. Deutsche Telekom is in ons land enkel actief op de zakelijke markt als IT-dienstverlener met haar dochter T-Systems.

Een woordvoerder van het Duitse telecombedrijf wilde geen commentaar geven op "speculaties". Bij Orange klinkt het dat er "geen gesprekken over een fusie met Deutsche Telekom" plaatsvinden.