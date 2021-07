ICT-dienstverlener Devoteam geeft werknemers toegang tot tien extra gedeelde kantoren. Een beslissing die ingegeven is door de pandemie, maar ook als hulpmiddel om extra medewerkers aan te trekken.

In de discussie over de organisatie van werk ná de coronapandemie, lijken de woorden 'thuiswerk' en 'hybride kantoor' soms te domineren. Toch is er wel degelijk nog plaats voor co-workingspaces of satellietkantoren, zo illustreert de aankondiging van Devoteam. De ICT-verlener neemt tien gedeelde kantoren in België in gebruik waar medewerkers dichter bij hun woonplaats of klanten kunnen werken. Het gaat om gedeelde kantoren van vastgoedverhuurder Spaces in Antwerpen-Berchem, Mechelen, Gent, Diegem, Luik en vijf in Brussel. In december opent nog een in Antwerpen en komt er nog een zesde in Brussel.

'De beslissing hebben we vorig jaar genomen na de uitbraak van de coronapandemie', zegt Benny Moonen, algemeen directeur Benny Moonen van Devoteam België. 'Doorgaans werkt zeventig procent regelmatig bij klanten. Met de extra kantoren kunnen ze ook dichter bij hun klanten gaan werken', aldus Moonen. Waarmee voor alle duidelijkheid thuiswerk zeker niet van de baan is. 'Medewerkers kiezen of ze werken in een lokaal of centraal kantoor, thuis of bij een klant. Voor thuiswerk kan elke medewerker van ons ook een bureaustoel, computerscherm en bluetoothheadset krijgen. Zo'n 75 procent heeft daarvan gebruikgemaakt', klinkt het.

Devoteam heeft in België drie entiteiten verspreid over eigen kantoren in Zaventem en Sint-Lambrechts-Woluwe: samen een 500-tal werknemers. De gedeelde kantoren komen daar dus nu bovenop. In Berchem zijn dat vaste plaatsen in een beveiligde branded kantooromgeving. In de andere Spaces-kantoren zullen nog eens acht medewerkers gelijktijdig terechtkunnen, maar dat kan indien nodig snel opgeschaald worden. In de Spaces-kantoren kunnen ook vergaderruimtes gereserveerd worden of plaatsen voor meer vertrouwelijke gesprekken te kunnen voeren. Sommige locaties hebben ook extra faciliteiten, zoals een restaurant of broodjesbar en soms zelfs douches, kinderopvang en een fitness.

Devoteam verwacht dit jaar een omzet van 75 miljoen euro in België, wat een stijging van zo'n twintig procent betekent ten opzichte van vorig jaar. Met de extra kantoren hoopt Devoteam ook een aantrekkelijke werkgever te zijn om zo voldoende nieuwe medewerkers te kunnen aantrekken en verder te kunnen groeien.

