ICT-dienstverlener Devoteam België heeft Melissa Delissen (41) aangetrokken als Microsoft Business Leader. Het bedrijf wil dit jaar ook nog twintig extra Microsoft-consultants aanwerven.

In haar nieuwe functie bij Devoteam krijgt Delissen de opdracht mee om de omzet van de dienstverlening met Microsoft-technologie dit jaar te doen stijgen met twintig procent. Ze rapporteert rechtstreeks aan algemeen directeur Benny Moonen.

Gold-partner

Devoteam België wil de volgende jaren meer inzetten op partnerships met onder meer Microsoft, ServiceNow, Google, ForgeRock, CyberArk, Red Hat, Ometa en UiPath. Doelstelling is om de omzet van de dienstverlening met Microsoft-technologie tegen 2024 te verviervoudigen in vergelijking met 2020. Met Microsoft heeft Devoteam België al ruim twintig jaar een partnership en is het er Gold-partner van.

Melissa Delissen werkte de voorbije zeven jaar bij Fujitsu, waar ze een Microsoft-afdeling opstartte en leidde. In het verleden was ze vooral actief op het vlak van Microsofts software Active Directory en Exchange, en ze heeft ook nog bij Microsoft zelf gewerkt. Daarnaast deed ze ervaring op bij bedrijven als Computacenter, Erudict, Dräger Medical, Philips Dendermonde, MSP, Ordina en het ACV.

Identiteits- en toegangsbeheer

Delissen leerde programmeren in C++, startte haar loopbaan in technische functies en evolueerde naar een managementrol. Bij Devoteam zal ze focussen op drie zaken: de publieke cloud Microsoft Azure, Microsoft 365 (het vroegere Office 365) en de beveiliging van Microsoft 365. Daarbij gaat het onder meer over identiteits- en toegangsbeheer.

Devoteam, in 1995 opgericht in Frankrijk, is actief in achttien landen verspreid over Europa en het Midden-Oosten. De onderneming heeft 7.600 mensen in dienst en had in 2019 een omzet van 761,9 miljoen euro. Voor Devoteam werken ruim vierhonderd consultants in België.

In haar nieuwe functie bij Devoteam krijgt Delissen de opdracht mee om de omzet van de dienstverlening met Microsoft-technologie dit jaar te doen stijgen met twintig procent. Ze rapporteert rechtstreeks aan algemeen directeur Benny Moonen.Devoteam België wil de volgende jaren meer inzetten op partnerships met onder meer Microsoft, ServiceNow, Google, ForgeRock, CyberArk, Red Hat, Ometa en UiPath. Doelstelling is om de omzet van de dienstverlening met Microsoft-technologie tegen 2024 te verviervoudigen in vergelijking met 2020. Met Microsoft heeft Devoteam België al ruim twintig jaar een partnership en is het er Gold-partner van.Melissa Delissen werkte de voorbije zeven jaar bij Fujitsu, waar ze een Microsoft-afdeling opstartte en leidde. In het verleden was ze vooral actief op het vlak van Microsofts software Active Directory en Exchange, en ze heeft ook nog bij Microsoft zelf gewerkt. Daarnaast deed ze ervaring op bij bedrijven als Computacenter, Erudict, Dräger Medical, Philips Dendermonde, MSP, Ordina en het ACV.Delissen leerde programmeren in C++, startte haar loopbaan in technische functies en evolueerde naar een managementrol. Bij Devoteam zal ze focussen op drie zaken: de publieke cloud Microsoft Azure, Microsoft 365 (het vroegere Office 365) en de beveiliging van Microsoft 365. Daarbij gaat het onder meer over identiteits- en toegangsbeheer.Devoteam, in 1995 opgericht in Frankrijk, is actief in achttien landen verspreid over Europa en het Midden-Oosten. De onderneming heeft 7.600 mensen in dienst en had in 2019 een omzet van 761,9 miljoen euro. Voor Devoteam werken ruim vierhonderd consultants in België.