Dewi Van De Vyver van Flow Pilots mag zich een jaar lang ICT Woman of the Year noemen. Julie Scherpenseel van ML6 werd verkozen tot Young ICT Lady of the Year 2020. De winnaressen werden donderdagavond bekendgemaakt tijdens de twaalfde editie van She Goes ICT, het jaarlijkse evenement van Data News dat vrouwen bekroont die zich onderscheiden hebben in de ICT-sector.

De winnaressen werden enerzijds gekozen door de lezers van Data News, en anderzijds door een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten.

Dewi Van De Vyver

De titel ICT Woman of the Year viel te beurt aan Dewi Van De Vyver. Acht jaar geleden stond ze mee aan de wieg van scale-up Flow Pilots en sinds een jaar leidt ze het bedrijf ook als CEO. Flow Pilots begeleidt digitale innovatietrajecten en voert ze uit van A tot Z. Bekende klanten zijn onder meer Axa, Agfa, Soudal, Belfius en Sodexo.

Dagelijks inspireert en motiveert Dewi een dertigtal mensen. Zij vulde haar Master Communicatiewetenschappen aan met opleidingen in economie, grafisch design en IT-management. Het snijpunt van die expertises inspireert haar als CEO. Maar ook haar twee zonen inspireren haar om haar vak aan te wenden voor the greater good.

Dewi is vastberaden om meer vrouwen warm te maken voor technologie, en AI in het bijzonder. 'In het technologiedebat dat vandaag wordt gevoerd, ontbreekt een zeer belangrijke invalshoek, namelijk die van de helft van de bevolking. Het is hoog tijd om awareness te creëren', zegt ze daarover.

Met haar knappe ondernemersverhaal en haar duidelijke taal over diversiteit haalt Dewi Van De Vyver het van Bieke Van Gorp (co-founder & COO van FibriCheck) en Caroline De Vos (co-founder & COO van SatADSL).

Julie Scherpenseel

Voor de negende keer ondertussen ging Data News ook op zoek naar een Young ICT Lady of the Year. Daarmee wil Data News de belangstelling aanwakkeren van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die niet ouder is dan 35 jaar en werkzaam is bij een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit de ingediende dossiers selecteerde de jury tien genomineerden. Via online voting werd een top-vijf bepaald.

Die vijf dames mochten zichzelf komen voorstellen aan de jury, die uiteindelijk Julie Scherpenseel, chief growth officer bij ML6, verkoos als Young ICT Lady of the Year.

Een uitgebreid interview met Dewi Van De Vyver en Julie Scherpenseel als nieuwe ICT Woman en Young ICT Lady of the Year, leest u in de editie van Data News die op vrijdag 21 februari verschijnt.

De winnaressen werden enerzijds gekozen door de lezers van Data News, en anderzijds door een professionele jury bestaande uit ex-winnaars en IT-prominenten. De titel ICT Woman of the Year viel te beurt aan Dewi Van De Vyver. Acht jaar geleden stond ze mee aan de wieg van scale-up Flow Pilots en sinds een jaar leidt ze het bedrijf ook als CEO. Flow Pilots begeleidt digitale innovatietrajecten en voert ze uit van A tot Z. Bekende klanten zijn onder meer Axa, Agfa, Soudal, Belfius en Sodexo.Dagelijks inspireert en motiveert Dewi een dertigtal mensen. Zij vulde haar Master Communicatiewetenschappen aan met opleidingen in economie, grafisch design en IT-management. Het snijpunt van die expertises inspireert haar als CEO. Maar ook haar twee zonen inspireren haar om haar vak aan te wenden voor the greater good.Dewi is vastberaden om meer vrouwen warm te maken voor technologie, en AI in het bijzonder. 'In het technologiedebat dat vandaag wordt gevoerd, ontbreekt een zeer belangrijke invalshoek, namelijk die van de helft van de bevolking. Het is hoog tijd om awareness te creëren', zegt ze daarover.Met haar knappe ondernemersverhaal en haar duidelijke taal over diversiteit haalt Dewi Van De Vyver het van Bieke Van Gorp (co-founder & COO van FibriCheck) en Caroline De Vos (co-founder & COO van SatADSL).Voor de negende keer ondertussen ging Data News ook op zoek naar een Young ICT Lady of the Year. Daarmee wil Data News de belangstelling aanwakkeren van (jonge) dames voor een loopbaan in de ICT-sector. Iedere vrouw die niet ouder is dan 35 jaar en werkzaam is bij een ICT-bedrijf of in een ICT-functie kon zich kandidaat stellen of voorgesteld worden door een collega. Uit de ingediende dossiers selecteerde de jury tien genomineerden. Via online voting werd een top-vijf bepaald.Die vijf dames mochten zichzelf komen voorstellen aan de jury, die uiteindelijk Julie Scherpenseel, chief growth officer bij ML6, verkoos als Young ICT Lady of the Year.Een uitgebreid interview met Dewi Van De Vyver en Julie Scherpenseel als nieuwe ICT Woman en Young ICT Lady of the Year, leest u in de editie van Data News die op vrijdag 21 februari verschijnt.