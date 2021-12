Smals, de ICT-dienstenleverancier van en voor de overheid was ook in dit tweede coronajaar de spil in heel wat toepassingen. Topman Frank Robben kijkt met trots naar zijn team, maar reageert ook op de kritiek dat hij persoonlijk overal bij betrokken is. 'Ik nodig iedereen uit om mee te werken, hoe meer transparantie hoe beter.'