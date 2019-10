De verschillende innovatieve snufjes die het Leuvense studententeam geïntegreerd heeft in zijn BluePoint-zonnewagen hebben ongetwijfeld bijgedragen tot de overwinning in de Bridgestone World Solar Challenge in Australië.

De Leuvense zonnewagen was allereerst een stuk smaller dan zijn voorganger, waardoor de luchtweerstand kon worden verminderd en de wagen meteen de meest aerodynamische was in ons land. Mede hierdoor kon het verbruik worden verminderd tot het equivalent van 7 liter diesel voor de hele race van ruim 3.000 km door Australië.

Ecomodus

Om de wagen zuiniger te maken implementeerde het team ook een ecomodus in de wagen. Bepaalde elektronische componenten konden worden uitgeschakeld wanneer de wagen gedurende een half uur stilstond aan de negen controlestops.

Het gaat onder meer om de motoraansturing en de bandenspanningssensor. De studenten berekenden dat de wagen hierdoor 10 minuten eerder de finish in Adelaide kon bereiken. Dat is iets minder dan de voorsprong die de wagen donderdag overhield had op de eerste achtervolger.

Innovatief zeilsysteem

Een ander belangrijk voordeel dat de Leuvense wagen de afgelopen dagen had bij felle wind, was het systeem waarmee hij "kon zeilen op de wind". Bij felle zijwind rijden de lichte zonnewagens trager om te vermijden dat ze van de weg geraken. Zowel een Nederlands als een Duits team liep bij een crash op de derde dag van de race averij op. De BluePoint was voorzien van een 'zeilsysteem' zodat de bestuurder de wagen met de neus in de wind kan richten en de wagen hierdoor de zijwind minder voelt.

Vele testkilometers

Bij deze editie was het opmerkelijk hoe lang de topteams in elkaars buurt bleven. Andere jaren was de afstand tussen de teams na de tweede racedag al erg groot. Dat de race dit jaar zo spannend was, komt doordat de verschillende zonnewagens zeer sterk op elkaar lijken en de strategie van de teams gelijkaardig was. Dit veroorzaakte dat de teams hun wagen tot de limiet moesten drijven.

Na hun overwinning wezen de Leuvense studenten op de vele testkilometers die ze met de BluePoint hadden uitgevoerd waardoor ze precies wisten waar de limiet van de wagen lag. Het lijkt plausibel te veronderstellen dat de Nuna-zonnewagen van het Nederlandse Vattenfall Solar Team uit Delft die donderdag - op dat ogenblik waren ze de leider in de race - in brand vloog, in de hitte van de strijd over zijn limiet is gegaan.