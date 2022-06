Dieter Deramoudt, een van de topmensen bij Oracle en voortrekkers van CoderDojo in ons land is afgelopen vrijdag, 3 juni, onverwacht overleden. Hij was vijftig.

Deramoudt werkte sinds 2008 voor Oracle, na de overname van BEA, daarvoor werkte hij onder meer voor Sun Microsystems en voor KBC. De afgelopen jaren was hij senior director Technology Cloud Engineering voor Oracle in België en Luxemburg waar hij bedrijven technisch begeleidde met hun migratie naar de cloud en de optimalisatie daarrond.

'Dieter kon complexe technologie op een eenvoudige manier verwoorden, hij was tegelijk een uitstekend spreker,' vertelt managing director Jan Ronsse. 'Hij nam ook zijn tijd voor persoonlijke gesprekken met zijn mensen, alleen al daarom gaan we hem enorm missen.'

Naast zijn rol bij Oracle was Deramoudt ook een van de gezichten van CoderDojo in zijn thuisstad Gent. Hij was er vijf jaar lang hoofdcoach en begeleidde daarbij ook andere coaches. Mede dankzij Deramoudt ging er zo enkele jaren geleden een mega sessie van CoderDojo door in de Ghelamco Arena.

'Hij was er van het eerste kwartier bij. CoderDojo in Gent was onze vierde dojo en daar is hij een gigantische inspirator geweest,' zegt Martine Tempels, die destijds CoderDojo in ons land introduceerde. 'Het is een groot verlies.'

Dieter Deramoudt overleed vrijdag. Hij laat een vrouw en twee dochters na. De rouwbrief en de mogelijkheid om te condoleren kan in het online rouwregister. De redactie van Data News wenst haar deelneming te betuigen aan zijn familie, vrienden en iedereen die met hem mocht samenwerken.

Dieter Deramoudt © Yves Hanoulle

Deramoudt werkte sinds 2008 voor Oracle, na de overname van BEA, daarvoor werkte hij onder meer voor Sun Microsystems en voor KBC. De afgelopen jaren was hij senior director Technology Cloud Engineering voor Oracle in België en Luxemburg waar hij bedrijven technisch begeleidde met hun migratie naar de cloud en de optimalisatie daarrond.'Dieter kon complexe technologie op een eenvoudige manier verwoorden, hij was tegelijk een uitstekend spreker,' vertelt managing director Jan Ronsse. 'Hij nam ook zijn tijd voor persoonlijke gesprekken met zijn mensen, alleen al daarom gaan we hem enorm missen.'Naast zijn rol bij Oracle was Deramoudt ook een van de gezichten van CoderDojo in zijn thuisstad Gent. Hij was er vijf jaar lang hoofdcoach en begeleidde daarbij ook andere coaches. Mede dankzij Deramoudt ging er zo enkele jaren geleden een mega sessie van CoderDojo door in de Ghelamco Arena.'Hij was er van het eerste kwartier bij. CoderDojo in Gent was onze vierde dojo en daar is hij een gigantische inspirator geweest,' zegt Martine Tempels, die destijds CoderDojo in ons land introduceerde. 'Het is een groot verlies.'Dieter Deramoudt overleed vrijdag. Hij laat een vrouw en twee dochters na. De rouwbrief en de mogelijkheid om te condoleren kan in het online rouwregister. De redactie van Data News wenst haar deelneming te betuigen aan zijn familie, vrienden en iedereen die met hem mocht samenwerken.