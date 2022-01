DigiCert gaat de software van Mocana integreren in een end-to-end IoT-beveiligingsplatform. Fabrikanten en operators van IoT-apparatuur kunnen daarmee hun time-to-market verkorten, klinkt het bij de leverancier van TLS/SSL-, IoT- en andere PKI-oplossingen.

Met de overname vergroot DigiCert zijn aandeel in de snel groeiende IoT-markt. Volgens IDC zal het aantal verbonden apparaten in 2025 zijn opgelopen tot zo'n 55 miljard. Dat zal voornamelijk het gevolg zijn van zakelijke investeringen in IoT-platformen, die binnen bedrijven moeten zorgen voor meer operationele efficiëntie, digitale transformaties en concurrentievoordelen.

Ongewenste manipulatie

'De beveiliging van het IoT is altijd al een uitdaging geweest', vertelt John Merrill, CEO van DigiCert. 'De overname van Mocana past bij onze inspanningen op het gebied van digitaal vertrouwen, iets wat hard nodig is in de IoT-markt nu er steeds meer slimme apparaten bij komen in onze persoonlijke en zakelijke levens.'

Volgens DigiCert en Mocana stelt de krachtenbundeling klanten beter in staat om de identiteit van apparaten te beheren, verbindingen te beveiligen, ongewenste manipulatie van apparaten te voorkomen en firmware en instellingen veilig en op afstand te updaten.

