Digitaal aangetekende zendingen binnenkort mogelijk via Doccle

Doccle haalde recentelijk een half miljoen euro op via een crowdlendingcampagne, geld waar het platform de komende twaalf maanden mee wil investeren in innovatie en nieuwe functies. Het gaat onder meer om investeringen in artificiële intelligentie, waardoor administratiebeheer sneller moet worden.

De eerste stap is de introductie van een chatbot en een vernieuwing van Scan & Pay via Doccle. Doccle wil de komende maanden ook doorgroeien tot meer dan een "digitale brievenbus". Zo wordt het binnenkort mogelijk om digitaal aangetekende zendingen te versturen via Doccle. Gebruikers zullen via het platform ook digitale handtekeningen kunnen plaatsen in samenwerking met Itmse.

Doccle wil dit jaar ook nieuwe inkomsten aansnijden, maar het platform blijft gratis voor gebruikers. Doccle zal zijn eigen IP verkopen aan derde partijen. Via een licentie kunnen zij de technologie van Doccle vlot integreren in hun eigen digitale aanbod. Vandaag heeft Doccle al tien zo'n licenties toegekend aan bedrijven als Unified Post, Speos en Arco.