Start-up Bothive, een digitaal communicatieplatform voor accountants, verwelkomt Liantis als nieuwe aandeelhouder én partner. Liantis investeert 400.000 euro terwijl Bothive via de bank nog eens 400.000 euro ophaalt.

Bothive bestaat sinds 2018 en werd opgericht door Thuur Vandeplassche en Brecht Valcke. Het bedrijf ontwikkelde een digitaal communicatieplatform voor accountants en ondernemers. Hun missie? Ervoor zorgen dat hun klanten met minder e-mails meer gedaan krijgen. Het bedrijf telt ondertussen zeven medewerkers en projecteert ook een ambitieuze groei voor de komende jaren.

Voor Bothive is de samenwerking met Liantis een weloverwogen keuze. Brecht Valcke: 'Wij automatiseren communicatie voor accountants en ondernemers. Informatie vanuit een sociaal secretariaat of een sociaal verzekeringsfonds kan je daar niet uit wegdenken. Het is dus mooi dat we die Liantis-expertise ook kunnen meenemen in onze digitale oplossingen.'

