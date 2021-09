Schooldag nummer twee was er even te veel aan voor Bingel. Het digitaal leerplatform lag bijna de hele ochtend plat. Rond 11 uur leek de storing grotendeels verholpen.

Heel wat scholen ondervonden donderdagochtend problemen met het aanmelden op Bingel. Volgens Van In was er iets misgelopen bij het opschalen van de servers. Om 9u15 verscheen de melding op de site dat het leerplatform ten laatste rond 10u30 weer online hoopt te zijn. Dat werd uiteindelijk een half uurtje later.

