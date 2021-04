Een nieuw digitaal platform met de naam HYBR wil de standaard worden voor conferenties, congressen en netwerkevents, die zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. Toerisme Vlaanderen, Technopolis en het Leuvens innovatiefestival and& hebben daarvoor de handen in elkaar geslagen.

Hybride events, die zowel fysiek als digitaal plaatsvinden, zijn de toekomst, zeggen de drie partners. 'Maar de platformen die vandaag bestaan, volstaan niet. Die focussen zich uitsluitend op het digitale en ontstonden vaak als een tijdelijke oplossing voor de huidige coronacrisis', klinkt het.

Fysiek en digitaal door elkaar

And& bouwde daarom, met behulp van het Antwerps digital agency ArtCore Society, het nieuwe platform HYBR uit. Het platform, dat vandaag wordt gelanceerd, laat fysiek en digitaal door elkaar lopen. 'Dat geeft een volledig nieuwe ervaring voor de beleving van het event', zegt Pieter Goiris, intendant van and&. 'Bezoekers kunnen on- én offline connecteren met elkaar en krijgen de mogelijkheid om online discussies te delen op het platform. Zo worden ze zelf deel van het eventprogramma. Hier schuilt volgens ons de toekomst voor elk netwerkevent.'

Sneller digitaliseren

'De sector van congressen en evenementen zal sneller moeten digitaliseren', vervolgt Goiris. 'Niet alleen vanwege dit coronavirus, maar ook omwille van duurzaamheid is het belangrijk. In het kader van de klimaatverandering is het niet altijd interessant om de wereld af te reizen voor een lezing van een uur. HYBR kan daarbij helpen.'

And& is het eerste evenement dat werkt met het platform. Het Leuvens innovatiefestival, dat loopt van vandaag tot en met 25 april, laat 185 sprekers aan het woord vanop vier verschillende locaties. Elke spreker wordt via HYBR gelivestreamd.

