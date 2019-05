Het Gents Fyxxi, dat digitale workshops organiseert voor 'kinderen van 5 tot 99 jaar', krijgt 230.000 euro steun van het Digital Belgium Skills Fund, opgericht om maatschappelijk kwetsbare jongeren digitale vaardigheden bij te brengen.

Dat maakten vicepremier Alexander De Croo en minister van Digitale Agenda Philippe De Backer zaterdag bekend bij een bezoek aan het project.

Het Digital Belgium Skills Fund werd in 2017 opgericht om maatschappelijk kwetsbare kinderen, jongeren en (jong)volwassenen digitale vaardigheden bij te brengen. Maar liefst 52 organisaties dienden een dossier in voor de derde projectoproep van het fonds. Vijfentwintig projecten werden door een onafhankelijke jury geselecteerd. Het gaat om vijf projecten in het Waals gewest, twaalf projecten in het Brussels hoofdstedelijk gewest en acht projecten in Vlaanderen. Ze krijgen elk maximum 500.000 euro, voor een totaal van 5.800.000 euro aan subsidies.

'Eén van de winnaars is Fyxxi dat 'STEAM'-workshops organiseert voor kinderen van 5 tot 99 jaar oud. 'STEAM' is het broertje van STEM (Science, Technology, Engineering en Mathematics), maar dan met 'Arts' inbegrepen, omdat volgens Fyxxi creativiteit en engineering een essentiële rol spelen in de digitale toekomst', meldt het kabinet van minister De Backer.