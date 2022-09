De vzw Digital for Youth doneert honderd laptops aan Oekraïense kinderen die met hun gezinnen worden opgevangen in Ariane. Dat is het transitcentrum voor vluchtelingen dat Rode Kruis-Vlaanderen uitbaat in Sint-Lambrechts-Woluwe. Zo kunnen ook deze kinderen hun schooljaar starten en online les volgen.

Sinds midden maart worden Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen tijdelijk opgevangen in het transitcentrum Ariane. Vandaag telt het centrum in Sint-Lambrechts-Woluwe ongeveer 650 bewoners, waaronder bijna tweehonderd kinderen.

Moeilijk toegang tot onderwijssysteem

De vluchtelingen in het transitcentrum hebben nog geen permanente verblijfplaats bij een gemeente toegewezen gekregen. Daardoor hebben de kinderen in Ariane moeilijk toegang tot het Belgische onderwijssysteem. De enige oplossing die ze voorlopig hebben, is online lessen in het Oekraïens volgen, die sommige Oekraïense scholen nog voorzien.

Er zijn echter maar enkele kinderen, of hun ouders, die over hun eigen IT-materiaal beschikken. Precies daarom klopte Rode Kruis-Vlaanderen aan bij Digital For Youth: een vzw die strijdt voor de digitale inclusie van alle kinderen en jongeren in Belgi. 'Ook de Oekraïense vluchtelingen zijn nu onze verantwoordelijkheid', aldus de vzw die intussen honderd laptops aan het transitcentrum doneerde.

Afgeschreven materiaal

'Dit was alleen maar mogelijk dankzij de vele bedrijven die de voorbije maanden hun afgeschreven IT-materiaal aan ons hebben gegeven', klinkt het bij Digital for Youth. Ondernemingen die nog afgeschreven laptops in hun bezit hebben, mogen altijd contact opnemen met de vzw, 'want jullie donaties maken écht het verschil'.

Sinds midden maart worden Oekraïense vluchtelingen die in ons land aankomen tijdelijk opgevangen in het transitcentrum Ariane. Vandaag telt het centrum in Sint-Lambrechts-Woluwe ongeveer 650 bewoners, waaronder bijna tweehonderd kinderen.De vluchtelingen in het transitcentrum hebben nog geen permanente verblijfplaats bij een gemeente toegewezen gekregen. Daardoor hebben de kinderen in Ariane moeilijk toegang tot het Belgische onderwijssysteem. De enige oplossing die ze voorlopig hebben, is online lessen in het Oekraïens volgen, die sommige Oekraïense scholen nog voorzien.Er zijn echter maar enkele kinderen, of hun ouders, die over hun eigen IT-materiaal beschikken. Precies daarom klopte Rode Kruis-Vlaanderen aan bij Digital For Youth: een vzw die strijdt voor de digitale inclusie van alle kinderen en jongeren in Belgi. 'Ook de Oekraïense vluchtelingen zijn nu onze verantwoordelijkheid', aldus de vzw die intussen honderd laptops aan het transitcentrum doneerde.'Dit was alleen maar mogelijk dankzij de vele bedrijven die de voorbije maanden hun afgeschreven IT-materiaal aan ons hebben gegeven', klinkt het bij Digital for Youth. Ondernemingen die nog afgeschreven laptops in hun bezit hebben, mogen altijd contact opnemen met de vzw, 'want jullie donaties maken écht het verschil'.